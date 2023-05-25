加州尋求向聯邦政府申請批准　2035 年後禁止販售內燃機車輛

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加州向美國聯邦環境保護署提出請求，求其批准「到2035年，在加州銷售的所有新車均為電動車或插電式混合動力車」的計劃。根據加州的要求，環保署的發言人蒂姆·卡羅爾表示：「與加州的所有豁免申請一樣，我們將按照正常的公開程序進行考慮。」值得注意的是，拜登政府迄今為止並不支持設定淘汰僅使用汽油車輛的時間。根據四月份公佈的報告，美國環保署計劃到 2032 年顯著減少車輛排放。預計到 2030 年，汽車製造商將會將生產的電動車比例提升至 60%，並在 2032 年提升至 67%。這一預測意味著電動車的銷售量將比 2022 年增加十倍，當時美國市場上將僅剩 5.8% 的車輛為電動車。
加州的零排放規定旨在在 2037 年之前將輕型車輛排放的致霧污染減少 25%。為了實現這一個目標，加州計劃在 2026 年要求銷售的新車中 35% 為插電式混合動力車、電動車或氫燃料電池車。到 2030 年，這一個比例將提高到 68%，並在 2035 年達到 100%。根據加州空氣資源委員會的規定，到 2035 年，汽車製造商最多可以銷售 20% 的插電式混合動力車，前提是該車型的純電行駛里程至少為 50 英里（約為 80 公里）。
除加州外，越來越多的州也採用了類似的電動車法規，包括華盛頓、維吉尼亞、佛蒙特、俄勒岡、紐約、麻薩諸塞州和最近加入的羅德島。這些法規比拜登政府提出的措施更為嚴格。對於加州提出的這一計劃，目前尚待環境保護署進一步審批和評估，屆時將進行公開程序以及相應的討論和決策，以確定是否批准該計劃。
此法案若通過，將會大大提升加州電動車市場。