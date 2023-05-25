純電成為主打秀 全新大改款BMW 5系列來了！

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這次的5系列從電動車系i5出發，最入門的車款動力為eDrive40，採用單一後置電動馬達，將擁有335匹最大馬力以及40.8公斤米的峰值扭力，從靜止加速到時速96公里的時間為5.7秒，另外想要擁有更強悍的輸出表現的話，M60 xDrive性能車款是你最好的選擇，原本的後置馬達沒有改變，而前軸又安裝了一具輸出257匹的最大馬力，達成綜效590匹最大馬力以及81.1公斤米的峰值扭力，靜止加速到時速96公里的時間為3.7秒，不過要要擁有這麼快的加速表現要按下方向盤上Boost的撥片，全數的性能才會完全爆發。
而在電池表現方面，兩輛車都是使用84.3kWh的電池組，在205kW的快充之下將可以在30分鐘內將電池從10%充飽至80%，並且都有配置電池加熱功能，但是在續航力表現上，eDrive40搭載19吋輪圈，車重2,230公斤的情況下可行駛475公里，而M60 xDrive同樣使用19吋輪圈，車重成長到2,380公斤，續航表現則是412公里。另外秋天發表的530i以及540i則是分別擁有255匹/40.8公斤米以及375匹/53.2公斤米，PHEV車型則是要等到2024年才會發表。
在車身尺碼部分，全新大改款5系列車長為5,060mm（+86.4mm），軸距則為2,995mm（+20mm），而不論是i5以及5系列長相幾乎相同，也擁有相同的尺碼，在車格放大不小的情況下將會帶來更好的空間表現，而對比3系列來說，大改款5系列更顯高雅氛圍，而又比7系列還要更加運動，在車門把手改用貼合式的設計之後呈現出簡約感，車室內部空間表現則是沒有太多意外的以大型曲面螢幕替代，12.3吋的儀表以及14.9吋的中控螢幕，豪華、大器、運動集於一身，同樣也擁有眼神變換車道系統，但這還不是全自動駕駛，駕駛人必須自付責任，台灣市場部分最快將會到年底就與大家見面。