增加生活實用性　Citroën My Ami Buggy II 升級登場

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My Ami Buggy 外觀施加了許多越野元素，車色採用消光綠色烤漆，車頭上的兩個凹槽貼有亮黃色貼紙裝飾，車門被更換成了管狀護欄，後方具有擾流尾翼，輪弧上方加裝了防刮材質，四輪配備 14 吋多孔式卡其色鐵圈，中間帶有專屬的黑色裝飾蓋。本次 My Ami Buggy II 則更新增方便收折的透明防水保護門蓋，上方車頂帆布現在具有拉鍊設計並新增遮陽板，以防止惡劣氣侯阻撓。
內裝方面，My Ami Buggy 的基本陳設與一般市售的 Ami 相同，中控台則採用開放式的置物平台設計，多媒體觸控螢幕以手機架取代，配有兩個黑色的布織椅，在細節處都使用了亮黃色來凸顯活潑個性。My Ami Buggy II 更在方向盤上裝置了一個可容納手機等小型物品的收納拉鍊袋，在離開車輛時亦可隨身攜帶。
動力系統方面，My Ami Buggy 採用最大功率 6kW 的電動馬達，極速達到 45km/h，搭配容量 5.5kWh 的鋰電池模組，具備最高 70 公里的續航里程，透過 220V 充電約需 3 小時可充飽。基於該車的佔地大小與極速，在法國僅需年滿 14 歲就可以在沒有駕照的情況下合法上路。
Citroën Ami 於 2020 年 4 月問世，該名來自該廠 1961 年至 1978 年量產的 B-segment 家庭房車，除了身價平易近人以外，其車身尺碼長寬高分別是 2,400mm、1,390mm、1,520mm，迴轉直徑僅為 7.2 米，相當適合在狹隘的都會市區行駛。