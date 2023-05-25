車系 40 年迎來純電車型 第 8 代 G60 BMW 5 Series 正式登場

增加生活實用性　Citroën My Ami Buggy II 升級登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼去年 6 月推出限量 60 台的 My Ami Buggy 後，Stellantis 汽車集團旗下法國汽車品牌 Citroën 近日宣布發表 My Ami Buggy II。新版本配備了幾個額外的獨家配件，將會在法國、義大利、西班牙、比利時、希臘、葡萄牙、英國、盧森堡、摩洛哥和土耳其等歐洲國家限量販售 1,000 台，售價為 10,490 歐元 (約合新臺幣 34.6 萬) 起，線上訂購將於 6/20 開始，首批預計在 9 月中旬開始交付。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
My Ami Buggy 外觀施加了許多越野元素，車色採用消光綠色烤漆，車頭上的兩個凹槽貼有亮黃色貼紙裝飾，車門被更換成了管狀護欄，後方具有擾流尾翼，輪弧上方加裝了防刮材質，四輪配備 14 吋多孔式卡其色鐵圈，中間帶有專屬的黑色裝飾蓋。本次 My Ami Buggy II 則更新增方便收折的透明防水保護門蓋，上方車頂帆布現在具有拉鍊設計並新增遮陽板，以防止惡劣氣侯阻撓。

Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
內裝方面，My Ami Buggy 的基本陳設與一般市售的 Ami 相同，中控台則採用開放式的置物平台設計，多媒體觸控螢幕以手機架取代，配有兩個黑色的布織椅，在細節處都使用了亮黃色來凸顯活潑個性。My Ami Buggy II 更在方向盤上裝置了一個可容納手機等小型物品的收納拉鍊袋，在離開車輛時亦可隨身攜帶。

Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
動力系統方面，My Ami Buggy 採用最大功率 6kW 的電動馬達，極速達到 45km/h，搭配容量 5.5kWh 的鋰電池模組，具備最高 70 公里的續航里程，透過 220V 充電約需 3 小時可充飽。基於該車的佔地大小與極速，在法國僅需年滿 14 歲就可以在沒有駕照的情況下合法上路。

Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën Ami 於 2020 年 4 月問世，該名來自該廠 1961 年至 1978 年量產的 B-segment 家庭房車，除了身價平易近人以外，其車身尺碼長寬高分別是 2,400mm、1,390mm、1,520mm，迴轉直徑僅為 7.2 米，相當適合在狹隘的都會市區行駛。

Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II
Citroën My Ami Buggy II

純電成為主打秀 全新大改款BMW 5系列來了！

加州尋求向聯邦政府申請批准　2035 年後禁止販售內燃機車輛

全新車色內裝更有型　Mercedes-AMG SL 推出新色新內裝 Manufaktur 高訂版本更多選擇

全新車名大改款登場　Subaru The All-New Crosstrek 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀