電動化設計大不同 賓士與BMW的差異你更喜歡誰？

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BMW的7系列跟i7其設計風格完全相同，基本上你若不是熟識BMW的車迷，可能第一眼無法辨識燃油7系列與i7的差別，這一點在全新發表的5系列、i5身上也是如此，但賓士就不是這樣了，你可以看到S-Class與EQS是不同的設計取向，那如果你想要的是S-Class的霸氣感，但是又想要純電動力的話，那麼很抱歉，賓士沒辦法同時滿足你，你只能夠被迫接受看起來沒那麼尊榮的EQS，要不然就是去選擇燃油車款。
BMW的設計主管Domagoj Dukec近日接受到外媒訪問的時候就提到了上述的觀點，在賓士你沒辦法同時滿足純電動力與S-Class，在E-Class身上也是如此，但是BMW完全沒有這樣的煩惱，你只要選擇了7系列，接下來不論是燃油動力或者是電動馬達都擁有一樣的外觀、內裝特色，但你選擇了EQS之後，雖然名稱裡面有個「S」，但這依舊不是S-Class這輛車，對於某些客戶說這是很重要的事，尤其是那些想要以車款襯托身份的客戶來說，S-Class與EQS是有所區別的。
而且EQS不僅跟S-Class的長相有一點差距，他甚至與EQE像是個雙胞胎，基本上就是車格大小有差，但車型長相很難一眼認出，這可能會讓客戶有點不開心，而BMW之所以會採取這樣的做法就是因為10年前的i3，當時他們獲得了慘痛的教訓，i3作為電動車的先驅，時髦又節能的設計相當特別，但是顧客反應並不好，這讓他們知道電動車不能完全脫離本來的車款，否則客戶恐怕會無所適從，目前雙B的做法看起來BMW還是聰明一些，賓士可能要等到下一代車輛發表才會學乖了。