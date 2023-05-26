全新平台及動力上身 新一代 Lexus GX 將於 6/8 北美發表

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Lexus 官方近日宣布新一代 GX 車系將在北美亮相。新一代 Lexus GX 將和 Toyota Land Cruiser 共用相同的 GA-F架構打造，外型上於車頭部分將承襲品牌家族化的紡錘式水箱罩，內部更採用黑色網格狀設計，同時頭燈也將加入淚眼式的設計元素，搭配更大的進氣孔造型來添增運動化感受。
而從 Lexus 這次最新公布的照片當中，更可以進一步了解其車側的輪廓，其擁有外擴的葉子板設計，同時輪拱也加入幾何的造型元素，相較於現行款更加粗曠有型。而車尾部分則可以清楚看出尾門加入貫穿式 LED 燈條，尾燈上方還有 LEXUS的英文字母，也是近年 Lexus 新車的特色之一。
動力表現部分，隨著降低排量以及電能化的趨勢，現行款搭載 4.6 升 V8 自然進氣汽油引擎應會取消，改採全新的 V6 渦輪動力，同時也有外媒指出 GX 車型還將採用油電系統，在集團資源共享的模式下，有望搭載於 Tundra 車系上的 i-FORCE MAX Hybrid 油電系統，進一步展現優異的越野性能實力。
Lexus GX 車系過去以來未曾在國內正式引進上市販售，目前現正販售中的休旅車款為 RX、NX 及 UX 等選擇，但現行的 GX 雙生車型 Toyota Land Cruiser Prado 則持續販售當中。而至於TX 及 LBX 車系發表時間以及後續產品動向，本站也將持續關注。