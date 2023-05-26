主攻年輕族群市場 全新 Cadillac GT4 正式亮相

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Cadillac GT4 車身尺碼長寬高分別為 4,633mm x 1,878mm x 1,535mm，軸距為2,800mm。外型上承襲品牌”ART & SCIENCE”的設計理念，車頭的盾型水箱護罩內建主動式進氣格柵，並搭配直立式LED燈組，同時引擎蓋前緣的LED 燈組也具備日行以及流水轉向燈的功能，並支援迎賓、離車等功能，大幅提升科技感受。
車側部分，Cadillac GT4 採用時下流行的懸浮式車頂設計，同時輔以簡短的車尾以及厚實的 C 柱設計，營造出類似於掀背車的視覺感受。在車尾部分，可以看到尾燈組與車頭相呼應，在保桿下方更透過雙邊四出的排氣尾管進一步提升運動氣息。
進到車內，Cadillac GT4 採用環抱式遊艇設計，中控台上方搭載最新的雙曲面螢幕，且車內還大量使用的鍍鉻飾條、鋁質髮絲紋飾板等工藝，搭配 15 揚聲器 AKG 音響系統，進一步提車內舒適及豪華感受。另外為了滿足不同需求的買家，這次原廠還提供全新 Piping 縫線工藝，提供多達 6 種配色設計，增進車內的個性化色彩。
動力表現方面，Cadillac GT4將搭載 1.5 升和 2.0 升兩款不同動力的渦輪引擎，前者可發揮出 204匹 (155kW) 最大馬力，峰值扭力則為 270Nm，油耗表現達 6.74/100km；後者則可輸出 230匹 (174kW) 最大馬力，峰值扭力達 350Nm，而全車系均提供前驅以及四輪驅動兩種驅動方式。