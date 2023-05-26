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把 Ranger 化身為 500 匹猛獸 Hennessey VelociRaptor 500 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

隨著新一代美規 Ford Ranger 車系的登場，其中最受矚目的 Ranger Raptor 由於優異的性能體質，受到美國知名改裝大廠 Hennessey 的青睞。因此 Hennessey 近日宣布推出基於 Ranger Raptor 打造的 VelociRaptor 500，帶來了更強勁的動力性能以及外觀視覺上的調整，新車預計2023 年第四季開始生產，而官方也公布升級套餐組合為 24,950 美元。

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Hennessey 針對 Ford 旗下貨卡推出各種不同等級的 VelociRaptor 性能化車型。(圖為 VelociRaptor 500)
首先在外觀部分，Hennessey 打造的 VelociRaptor 500 換上了專屬客製化的鐵保險桿，整合了防撞桿以及左右各兩顆 LED  越野霧燈。引擎蓋前緣還加入了大寫 Hennessey 的字樣，表示這輛車並非一般的 Ford 車款。另外 Hennessey 也替其打造一組全新的 10 幅式 18 吋輪圈，搭配 35 吋越野輪胎提升越野氣息。

進入到車內，整體鋪陳與原廠並未有太大的差異性，不過可以看到頭枕繡有  Hennessey 字樣，並搭配防水地毯墊和專屬限量編號。

動力部分亦是 VelociRaptor 500 的重點，Ranger Raptor 所搭載的3.0 升 V6 EcoBoost 雙渦輪增壓引擎在原廠設定下可發揮出 405 匹最大馬力，峰值扭力則為 582 牛頓米，不過 Hennesey 工程師換上了自身開發的新型高流量進氣系統、更大的中冷器和 ECU 軟體升級，讓性能表現有 20% 以上的成長，使得最大馬力達到 500 匹之譜，同時還有相當優異的746 牛頓米的扭力表現。

不過底盤部分則維持 Ranger Raptor 原廠的設定，配有Fox Live Valve 避震系統、主動式閥門聲浪系統，提供 Quiet、Nromal、Sport 及 Baja 四種聲浪表現。另外全車共有多達 7 種駕駛模式，分別是在平面道路上使用的 Normal、Sport 及 Slippery，以及越野用途的 Rock crawl、Sand、Mud/Ruts、Baja，結合 Trail Control 越野巡航控制系統，可在時速 32km/h 以下控制車輛油門與剎車，讓駕駛更專注於應付路面的情況。

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