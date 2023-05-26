傳奇再現！　Mazda 787B 即將「重歸」利曼賽道

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回顧 1991年第 59 屆利曼 24 小時耐力賽，在面對來自全球各車廠的挑戰下，有著挑戰者精神 DNA 的 Mazda 787B 最終依然以無所畏懼的精神強勢奪冠，更成為首輛於利曼 24 小時耐力賽奪得冠軍殊榮之日本車廠。促使致勝的關鍵因素，除來自德、英、法三國車手 Volker Weidler、Johnny Herbert 和Bertrand Gachot 的絕佳團隊默契與駕駛技術外，最功不可沒的就屬品牌的轉子引擎科技。
這輛車號 55、底盤編號 787B-002 的Mazda 787B，無疑是當代轉子引擎的巔峰代表之作，核心搭載排氣量為 2,616 c.c. 的四轉子賽車專用引擎 (R26B)，輸出性能可達700ps/9,000rpm，搭配重量只有 830kg 的車身，在位於法國薩爾特省利曼長 13.6 公里的著名賽道—拉薩特賽道（Circuit de la Sarthe）繞行達 362 圈後，不僅成功創下 4,923 公里耐力長征紀錄，更順利奪得當年利曼 24 小時耐力賽的冠軍寶座。
在有著號稱世界上最艱難賽事之一的利曼 24 小時耐力賽奪冠，除了創下第一家日本車廠贏得優勝的難得歷史紀錄外，Mazda 787B 更代表著品牌「挑戰者精神」的徹底實踐，每每於各種經典賽道活動短暫現身時，其獨特且高昂的轉子引擎咆嘯聲浪依然讓許多車迷感動不已。
市售車方面，Mazda 旗下轉子引擎隨 2012 年 RX-8 停產劃下句點後，距今已超過 10 年時間，而如今藉由在電動車 MX-30 上重回車壇。不過應用在 MX-30 車款上的轉子引擎僅負擔發電用途，與先前停產的 13B 並無太大淵源。從官方公布的資訊來看，這款實際排氣量為 830cc 的轉子引擎採用 11.9:1 的高壓縮比設計，在 4,700rpm 時能夠產生75hp (55kW) 的最大功率，在 4,000rpm 可產生 116 牛頓米的峰值扭力；而驅動電動馬達的最大功率則為 165hp (125kW)，峰值扭力為 260 牛頓米。