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明年起 Ford 電動車在北美將可以使用 Tesla 充電站。Ford CEO Jim Farley 與 Tesla CEO Elon Musk 共同參加的 Twitter Spaces 直播活動上， Jim Farley 亦表示 Ford 電動車車主仍然能夠使用原廠的 BlueOval 充電網絡，這是否暗示了 Ford 電動車將具備兩個充電插座？Jim Farley 並未說明。
Jim Farley 亦表示 Ford 電動車車主仍然能夠使用原廠的 BlueOval 充電網絡，這是否暗示了 Ford 電動車將具備兩個充電插座？Jim Farley 並未說明。Tesla 所使用的 NACS 規格充電座從 Model S 推出以來一直在美國和加拿大使用。NACS 規格充電座可裝配在車主家中，也可以通過轉接器在特斯拉超級充電站或其他快速充電站進行直流快速充電。Tesla 這段時間以來已經透過所謂的「Magic Dock」，讓所有品牌電動車開放使用 Tesla 超級充電站，這使得配備 CCS1 規格的電動車，可以透過轉接頭連接到 Tesla 超級充電站進行充電。
Tesla 所使用的 NACS 規格充電座從 Model S 推出以來一直在美國和加拿大使用。Ford 亦表明，從明年初開始，Ford 電動車款包含 Mustang Mach-E、F-150 Lightning 和 E-Transit的將能夠透過轉接頭使用 Tesla 超級充電站，而到2025年，福特將提供內建北美充電標準（NACS）的電動車，無需使用轉接頭即可使用 Tesla 超級充電站。至於如何來實現與 Tesla 共用的同時，也可使用原廠充電網絡的實際執行方式，Jim Farley 並未明確表示。後續相關消息，本站也將持續為讀者追蹤報導。
多款 Ford 電動車款可與 Tesla 共用充電站。