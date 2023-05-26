展現 quattro 硬實力！　Audi Q 系列暨 e-tron 越野駕馭體驗營 搶先看

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本次活動共提供 Q3、Q5、Q7、Q8 等燃油休旅車系以及 e-tron 純電休旅作為抽籤，越野路段包括顛頗路面、側坡、高低差、水坑以及駝峰等五大要素，並在專業教練的指導下進行闖關。同時現場也設有多肉植物組盆體驗、徽章壓印體驗、手環編織體驗、調香體驗、兒童手繪體驗等手作 DIY 課程，讓車主可攜家帶眷一同前往。
碎石體驗就是利用礫石與泥土所構成的關卡，只要保持穩定的慢速前行，並注意前方是否有較高的之凸石轉動方向盤閃避即可以安全過關，同時這裡也是考驗車體的高剛性特質，以及懸吊的結構與循跡性，若以較快速的方式通過可以明顯感受到雖然因為路面的關係車身有所晃動，但是懸吊的回饋和整體的反應令人感到扎實信心。緊接著面臨的是水坑，駕駛只要控制好油門和方向盤將車輛駛入涉水區域即可，考驗的是駕駛對於剎車的控制與車輛的涉水高度防水及脫困能力。
兼顧駕駛舒適度與行經顛頗路面所需的減震與緩衝。
在顛頗路面穩定行駛，展現車輛優越的循跡防滑表現。高地段落差考驗的車體剛性及扭曲度，將 Audi drive select 可程式車身動態系統切換至越野模式，接著邁向突起地形成高地落差來讓車輛造成兩輪懸空，並且讓系統自行判斷將扭力分配至有效的輪圈上。在下坡之前車輛得先駛上角度不低泥土斜坡，考驗車輛的引擎扭力及上坡角度極限，而在到達斜坡頂端的時候，這時聽從教練的指示停下車並放開剎車，就會發現車輛就算在抓地力不高的路面情況下，也能自始至終讓輪胎保持循跡性，就算是經驗不足的駕駛，處在這樣的環境也能很從容的將車輛交給系統控制到達平地。
低速扭力，輕而易舉在滿載的狀況下爬上斜坡。
下坡時，優越的陡坡緩降系統可以在不踩煞車的情形下，輕易到達平地。Audi 四輪傳動技術於 1980 年在日內瓦車展上以 quattro 之名首次亮相，至今超過 40 年歷史，憑藉該技術在眾多賽車運動中取勝。時至今日，通過新型號和新技術進一步加強，並被視為循跡和行駛動力學的基準，不僅具有動態性和安全性，同時還帶來了獨特的駕駛樂趣，鞏固了在眾多車迷們心中的堅強地位。