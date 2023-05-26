難道是 GR Prius 嗎？　Toyota Gazoo Racing 釋出一張官方預告圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Gazoo Racing 昨日（5/25）在官方媒體網站上公開了一張神秘的概念車照片。今年勒芒賽事也將慶祝 100 週年紀念，而 Toyota Gazoo Racing 也將在著名的勒芒賽道（Circuit de la Sarthe）上亮相，而此次亮相的亮點之一是由氫燃料燃燒引擎驅動的 GR Corolla 實驗賽車。
今年的勒芒賽事將是該賽事的 100 週年紀念。
Toyota Gazoo Racing 也將亮相一款由氫燃料燃燒引擎驅動的 GR Corolla 實驗賽車。然而，更加引人關注的是這款神秘概念車的身份。從前保險桿的設計來看，我們可以確定它不是 GR Super Sport 超跑，據傳 GR Super Sport 在將近兩年前的測試中起火，因此這項計畫被取消了。根據外媒猜測，這款神秘概念車可能是一輛 2023 年款的 Prius，由 Gazoo Racing 這個官方賽車部門發表。外媒根據前保險桿上拖車鉤蓋的位置推測，這款車可能會是某輛量產車款，Toyota 自 2017 年起在日本推出了 GR Sport Prius，因此這張神秘照的主角是 GR Prius 也是不無可能。
從前保險桿的設計來看，我們可以確定它不是 GR Super Sport 超跑。
外沒根據拖車勾蓋位置，猜測可能是 GR Prius。如果這款概念車確實是 GR Prius，而非僅僅是車身套件和貼紙，那將成為一個令人驚喜的消息。Prius 在過去從未以運動化風格呈現在大眾面前，所以這可能是 Toyota 為這款混合動力車款注入一些活力的嘗試，即使是以概念形式呈現，也令人感到驚喜。儘管如此，目前只能推測這款神秘概念車的真正身份。我們期待在勒芒賽事上一探究竟，並將為您帶來最新的消息和資訊。