豪華皮卡正式落地　Ford 開始交付 2023 F-Series Super Duty

我是廣告 請繼續往下閱讀

於去年 9 月正式發表的大改款 Ford F-Series Super Duty，經過漫長的等待，如今開始於北美正式交車。

兩家工廠的生產不僅創造了近 20 萬個就業機會，還帶動了當地銷售、供應商和員工的經濟增長，為國內生產總值（GDP）貢獻了約 190 億美元。

豪華的內裝與強悍耐用的特質，讓 Ford F-Series Super Duty 成為相當熱門的貨卡選擇。

為了確保品質，福特還引入了一個全新的質檢系統，每輛車需要經過大約三小時的檢查。

F-Series Super Duty 的堅固耐用、先進的技術和卓越的性能將使其成為廣大商業和零售客戶的首選。