豪華皮卡正式落地　Ford 開始交付 2023 F-Series Super Duty

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於去年 9 月正式發表的大改款 Ford F-Series Super Duty，經過漫長的等待，如今開始於北美正式交車。Ford F-Series Super Duty 在美國的由兩家工廠生產，其中位於肯塔基路易斯維爾廠的生產線有超過 9,000 名專業技術人員，而俄亥俄州的裝配廠則有約 1,800 名專業技術人員，這些技術人員透過他們的專業技能，打造出了福特 F-Series 卡車家族。為了生產這個全新的 Super Duty 系列，Ford 前後投資了近 7 億美元，並在路易斯維爾廠增加了 500 個工作機會。兩家工廠的生產不僅創造了近 20 萬個就業機會，還帶動了當地銷售、供應商和員工的經濟增長，為國內生產總值（GDP）貢獻了約 190 億美元。
兩家工廠的生產不僅創造了近 20 萬個就業機會，還帶動了當地銷售、供應商和員工的經濟增長，為國內生產總值（GDP）貢獻了約 190 億美元。Ford 新一代的 F-Series Super Duty 皮卡車型，擁有全新的外觀樣貌、內裝鋪陳以及動力系統，同時還導入5G 無線網絡連接技術，共分為 XL、XLT、Lariat、King Ranch、Platinum、Limited 等 6 個等級。外觀方面，全新的 F-Series Super Duty 車系維持了基礎輪廓，車頭依然具有相當巨大的鍍鉻水箱護罩以及 Ford 廠徽，兩側植入標誌性 C 型燈具提供寬闊的照明效果，車門上也依然具有可伸縮的大尺寸後視鏡，車輛四周具有方便作業的腳踏板，車斗提供 2.0kW 的供電器、拖車座盤以及電動尾門。內裝方面，Super Duty 雖然作為刻苦耐勞的工作車輛，但依然擁有相當豪華的真皮舖陳座艙，配置了 8 吋或 12 吋中央娛樂系統、12 吋全數位儀表、四個 USB 電源插座、手機無線充電盤、B&O 音響系統等。
豪華的內裝與強悍耐用的特質，讓 Ford F-Series Super Duty 成為相當熱門的貨卡選擇。福特自去年 10 月開始接受訂單，並取得了空前的成功。僅在五個星期內，就收到了超過 15 萬張訂單，這款卡車可說是福特最具利潤的產品之一。為了確保品質，福特還引入了一個全新的質檢系統，每輛車需要經過大約三小時的檢查，在交付之前，每輛車還會由福特員工駕駛行駛 25 英里（約 40 公里），作為額外的最後一刻質量檢查，以確保卡車的品質。
為了確保品質，福特還引入了一個全新的質檢系統，每輛車需要經過大約三小時的檢查。Ford F-Series Super Duty 系列卡車的交付，對於 Ford 和其客戶來說都是一個重要的里程碑。F-Series Super Duty 的堅固耐用、先進的技術和卓越的性能將使其成為廣大商業和零售客戶的首選。
F-Series Super Duty 的堅固耐用、先進的技術和卓越的性能將使其成為廣大商業和零售客戶的首選。