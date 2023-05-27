強化底盤操控性能 Ford Mustang RTR Spec 2 亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
RTR Vehicles 近日公開第七代 Mustang RTR。在外觀上，全新的 2024 Mustang RTR 換上 RTR 最具代表性的網格水箱護罩及梯形 LED 日行燈組，並採用多層次排列的方式增強的深邃感，同時車頭水箱護罩相較於原廠樣式其密度和面積都有所減小。引擎蓋上新增通風口設計，而保桿下方的擾流板也能提供更加優異的下壓力，在視覺上更顯侵略性。
車身側面部分，除了具備 RTR Vehicles 專屬的標誌和車身彩繪之外，還增加專屬側裙和全新 20 吋五幅雙肋輪圈，輪圈蓋也替換成 RTR 徽飾。車尾部分，最明顯的變化就是整合於行李廂蓋上尾翼，而 Mustang 車系的野馬徽飾也採用 RTR 的專屬標誌。
而在內裝方面，目前 RTR Vehicles 並未透露太多，僅表示其中控台上的空調出風口側邊增加了含有 Vaughn Gittin Jr 親筆簽名的 RTR 銘牌，來進一步彰顯該車的身分。
在性能部分，RTR Vehicles 表示 Spec 2 套件的懸吊系統降低了整體的車身高度，並且可對避震器的回彈和阻尼進行調整，提供車輛更優異的支撐穩定性和操控感受，不過 Spec 2 套件並未針對動力上進行調整，相信在定位更高的 Spec 1 套件上可獲得馬力上的升級。
RTR Vehicles 與 Ford 有緊密的合作關係，雙方也曾推出過不少以 Mustang 改裝的車款，過往甚至能夠透過原廠的經銷體系來加選性能套件，因此 RTR 出品的改裝車型可說是完整度相當高的作品。