慶祝性能品牌成立 20 周年 Cadillac CT4-V & CT5-V Blackwing 20 周年紀念版

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2024 年式 CT4-V & CT5-V Blackwing 登場，並迎合原廠 V-Series 車款問世 20 週年推出紀念版車型。Cadillac 官方近日宣布推出 2024 年式 CT4-V & CT5-V Blackwing，追加了 Cyber Yellow Metallic 和 Coastal Blue Metallic，以及 Velocity Red 和 Black Diamond Tricoat 四款新車色，同時在 20 周年紀念版車型上還加入 20 周年紀念徽章和門檻飾板上的專屬徽飾，車內的多媒體系統開機畫面也加入專屬介面設計。
動力表現上，CT4-V Blackwing 採用 3.6L 雙渦輪 V6 引擎，搭配 6 速手排或 10 速自排，最大馬力為 472hp、最大扭力 602Nm，自排車型 0-60mph 僅需 3.8 秒，極速可達 304km/h；CT5-V Blackwing 則採用 6.2L 機械增壓 V8 引擎，同樣提供 6 速手排或 10 速自排，最大馬力為 668hp、最大扭力 893Nm，自排車型 0-60mph 僅需 3.7 秒，極速可達 322km/h。
售價部分，兩款 2024 年式 V-Series性能房車的售價均比 2023 年式調漲 1,895 美元，CT4-V 的起價為 48,490 美元，CT5-V 則為 52,890 美元。而 CT4-V Blackwing 的起價為 62,890 美元，CT5-V Blackwing 為 94,890 美元。
Cadillac V-Series 的歷史可追溯至 2004 年，當年 3 月 Cadillac 選在美國 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 SCCA Pro Racing World Challenge GT 賽事中發表 V-Series 子品牌，並在賽事中以 CTS-V.R 賽車獲得勝利。
而第一款市售作品則為第一代 CTS-V，選用 V 字母作為高性能家族名稱是因早期的 Cadillac 廠徽會下方搭配 V 形點綴，後續也推出過 XLR-V 敞蓬車、STS-V 房車、CTS-V 旅行車、ATS-V 房車、CT4-V 房車、CT5-V 房車及 CT6-V 房車。如今 V-Series 新增了 Escalade-V 高性能休旅作品，使家族陣容更為壯大。
Cadillac 將持續規劃年度的各項慶祝活動，彰顯傳統美式豪華品牌轉型性能化 20 週年的輝煌歷史與未來願景。