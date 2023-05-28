三款電動車預備登場 Opel 公布 2023 IAA 參展陣容

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Opel 宣布將在 9 月舉行的 IAA 車展上帶來 Astra Sports Tourer Electric 及 Corsa Electric 等電動車款。Stellantis 集團旗下擁有 Abarth、Alfa Romeo、Citroën、DS、Fiat、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot 和 Vauxhall 等品牌，但據了解，Opel 將是 Stellantis 集團旗下唯一參加 2023 IAA 慕尼黑車展的品牌，雖然舉辦單位的註冊截止日已在今年 2月份截止，但 IAA Mobility表示仍願意為 Stellantis 保留一個名額參展。
Astra Sports Tourer Electric 首度於去年 11 月亮相，外型上與燃油動力車型並沒有顯著的不同，仍維持Opel Vizor 設計語彙，車頭配置內建 168 個 LED 模組的 IntelliLux LED 燈組，車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，牌照框設於後保險桿內，提昇運動感。車身尺碼部分，車長為 4,374mm、軸距為 2,675mm、車寬則有 1,860mm 的表現。
動力方面配置一具 54 kWh 的驅動電池以及永磁同步電動馬達，可輸出 156bhp、270Nm 的最大馬力及扭力，極速可達 170 公里，結合動能回收制動系統，續航里程可達 416 公里 (WLTP)，若使用直流充電站，可於 30 分鐘內從 0% 充電至 80%。
至於 Corsa Electric 才於日前亮相，車頭換上了標誌性的 Opel Vizor 品牌面孔，看上去更為平整圓滑。兩側 Intelli-Lux LED® 矩陣式頭燈現在具有 14 個 LED 燈源，除了提高辨識度外，更提供更明亮的夜間駕駛體驗。動力部分提供 115kW (156hp)、260Nm 最大輸出，在 WLTP 循環測試下最大續航力可達到 402 公里，而電池使用快速充電器可在 30 分鐘充電至 80%。
至於國內方面，Opel 總代理歐吉汽車在國內提供的電動車款為 Mokka-e，採用單具永磁馬達前驅設定，最高輸出 136hp / 26.5kgm，原廠宣稱 0 ～ 100 km/h 加速需時 9.0 秒完成，而 Mokka-e 的充電規格為 J1772 + CCS1，電池容量為 50kWh，NEDC 續航里程為 399km。至於 Astra 車系將率先導入標準五門掀背版，規劃 Elegance 都會版與 GS Line 潮流版兩款編成，動力規格為 1.2L 直列三缸渦輪汽油引擎，提供最大馬力輸出 130hp、最大扭力輸出 23.5kg-m。