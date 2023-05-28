【油價公告】中油、台塑宣布明(29)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油調降 0.3 元
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台灣中油台灣中油公司自明 (29) 日凌晨零時起汽油調漲0.3元、柴油調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元。
台灣中油表示，本週受美國進入夏季駕車用油旺季以及伊拉克北部油田尚未恢復向土耳其輸油等因素影響，造成國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.026元，國內油價依公式計算漲幅為1.12%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.4元及0.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.6元，國內汽油實際每公升調漲0.3元、柴油實際每公升調降0.3元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因沙烏地阿拉伯表示不排除OPEC+進一步減產、美國原油庫存意外驟降而上漲，隨後由於俄羅斯淡化OPEC+減產可能性，促使油價回跌，週均價小幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年5月29日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，調降柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。