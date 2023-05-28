僅單一動力選擇 Mercedes-AMG SL 63 進軍澳洲市場

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第七代 Mercedes-AMG SL 正式進軍澳洲市場，僅提供 SL 63 4MATIC+ 單一車型。新一代 SL 由 Mercedes-AMG 操刀設計並組裝，長寬高分別為 4,700mm、1,915mm、1,359mm，軸距為 2,700mm，風阻係數為 0.31Cd，套用了代表性的長車頭短車尾配置，前方採用 AMG 鍍鉻直瀑式搭配細長銳利的 LED 頭燈設計並標配 AMG 鍍鉻外觀套件，外擴的輪拱更象徵著其不可招惹的暴戾天性，電動黑色軟頂篷可於 15 秒內收折完成，尾廂上更具備隨車速調整的多段式主動後尾翼，其角度將依據不同車速做調整，下方擁有雙側四出圓形鍍鉻排氣尾管。
內裝方面導入 「Hyper Analogue」 全新設計語彙，並採用2+2 座椅配置，同時標配 AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤、AMG 鋁質飾板、AMG 電動雙前跑車型座椅 (含記憶電熱功能)、AIRSCARF 頸部暖氣裝置、環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈)、THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統、MBUX 多媒體系統、Burmester® 環場音響系統、手機無線充電裝置、MBUX 擴增實境導航功能、12.3 吋寬螢幕數位儀表、11.9 吋高解析度中央螢幕、行李廂管理套件、雙側 AMG logo 投射燈、進階智慧駕駛輔助套件等。
動力表現上，Mercedes-AMG SL 63 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，可產生 430 kW (577hp) 和 800Nm 的扭力，使其能夠在 3.6 秒內從靜止狀態達到 100km/h，最高極速可達到 315km/h。
SL 可說是 Mercedes-Benz 旗下歷史悠久的車款之一，最早在 1952 年以 300 SL 型態 (W194) 登場，歷經 70 年以後，第七代 SL 仍以最新的家族設計語言向世人宣告其 70 年來純正的豪華敞篷跑車血統。