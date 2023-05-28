歐洲汽車市場 4 月成長 16% Dacia Sandero 為最暢銷車款、Volkswagen 成最大贏家

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今年 4 月歐洲汽車市場比起去年同期成長 16%。根據 JATO Dynamics 指出，其針對 28 個歐洲市場收集的數據顯示，4 月份新車成長表現要歸功於 BEV 的需求增加，佔了總銷量的 13%，與 2022 年 4 月相比成長了近 3%。
而整個 4 月於歐洲市場最暢銷的車款是 Dacia Sandero，總計售出 18,659 輛新車，比起 2022 年 4 月大幅成長 44%。其餘暢銷車款依照排行分別是 Volkswagen T-Roc (16,746 輛)、Opel Corsa (16,578 輛)、Renault Clio (15,592 輛) 和 Peugeot 208 (15,026 輛)，當然像是 Fiat/Abarth 500、Toyota Yaris Cross、VW Golf、Dacia Duster、Skoda Octavia、Kia Sportage、Hyundai Tucson和 Ford Puma 都是榜上有名的車款。
電動車部分，Tesla Model Y依然是最受歡迎的電動車，4 月份總計售出約 10,553 輛，足以保持今年為止在歐洲市場最暢銷車款的地位。居次則分別是 VW ID.4(6,452 輛，成長 125%) 和 VW ID.3 (5,913 輛，成長 259%)，其餘還包含了 Skoda Enyaq iV、Dacia Spring、MG 4、Volvo XC40 Recharge、Fiat 500e、Peugeot e-208 和 Renault Megane E-Tech 等。
至於在 PHEV 車型方面，最暢銷的是 Ford Kuga，以 4,055 輛居首，排名在 Volvo XC60、Lynk & Co 01、Kia Sportage、Hyundai Tucson等車款之上。
而在縱觀品牌部分，Volkswagen依舊是歐洲最暢銷的車廠，4 月份總銷量為 105,669 輛，同樣比起 2022 年同期成長了 30%，Audi以 58,841 輛的銷量位居第二，Toyota的銷量為 54,224 輛，Renault 為 53,013 輛，BMW則以 52,673 輛排行第五。同時 Volkswagen 也是最暢銷的電動車品牌，總銷量達 31,900 輛，而 Tesla為 14,200 輛。