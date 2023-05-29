Q 部門精心打造 首部 Aston Martin DB12 以 160 萬美元拍賣售出

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新一代 Aston Martin DB12 於 amfAR 坎城慈善晚宴亮相，而原廠打造的首部新車以 160 萬美元拍賣售出。第一輛 Aston Martin DB12 外觀上選用了 Q by Aston Martin 部門特殊打造的 Iridescent Emerald翡翠綠塗裝來慶祝品牌成立 110週年，同時車上還有專屬徽飾、獨特的頭枕刺繡和門檻飾板。此外，得標者也將獲得 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 一級方程式車隊車手 Lance Stroll 和 Fernando Alonso 在引擎蓋上親筆簽名的機會。
Aston Martin DB12 雖然是 DB11 的後繼車款，但原廠將其定義為 Super Tourer，外觀上水箱護罩面積進一步放大，全新的 LED 頭燈造型更具侵略性，前保險桿下緣也加入貫穿式的氣壩和下擾流。車側則可以看見仍維持流線形的車身，配備 21 吋輪圈，結合飽滿的葉子板及輪拱進一步提升跑格。車尾部分則可以看到加入了全新的 C 字形尾燈，並搭配單邊雙出尾管設計。
車內鋪陳上自然更貼近現代化的科技風格，加入了全數位儀表板，同時中央鞍座加入了全新的 10.25 吋觸控螢幕，整合 Aston Martin 獨立開發的第一套資訊娛樂系統，整合了車輛的各項功能，並支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結的功能。
動力系統部分，原廠透露 DB12 將搭載源自 Mercedes-AMG 的雙渦輪 4.0 升 V8 引擎，經過原廠工程師調校後，搭配8 速自排變速箱，最大輸出可達 671hp 與及 800Nm 最大扭力，0-60 英里加速表現約為 3.5 秒，極速可達 325km/h。