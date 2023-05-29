足以供應 30 萬輛電動車 Hyundai 與 LGES 宣布於北美成立全新電池工廠

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 和 LGES 宣布於北美喬治亞州成立全新電池工廠。Hyundai 總裁兼首席執行長 Jaehoon Chang 表示，Hyundai汽車集團正專注於電氣化發展，以確保在全球汽車行業的領先地位。Hyundai 將透過與全球領先的電池生產商和長期合作夥伴 LG Energy Solution成立全新的電動車電池工廠，為引領全球電動車是廠轉型奠定穩固的基礎。
全新的電池工廠將緊鄰目前 Hyundai 在 Savannah 建設耗資 55 億美元的 Meta 工廠，目前該工廠將生產 Hyundai Ioniq 7和 Kia EV9，以及其他基於 E-GMP 平台的車款。
不過全新電池工廠只是 Hyundai集團在喬治亞州的最新計劃之一，目前 Hyundai已於 4 月宣佈在 Bartow County投資 50 億美元建立電池生產基地。也有其他外媒稱，還有另一家全新電池工廠也在籌備中，目標是在 2025 年第二季開始生產汽車電池，屆時 Meta 工廠也已經準備好開始量產全新的電動車款。
成立全新的的電池工廠預計可以幫助 Hyundai和 Kia 有資格為購買全新電動車的消費者提供約 7,500 美元的聯邦稅收補助，而這項補助僅限定在北美製造的電動車款，因此也吸引了更多車廠在北美投資製造工廠。
Hyundai 在 2020 年宣布 Strategy 2025 品牌計畫，預計在 2025 年時售出 1 百萬輛純電動車，並取得 10% 的全球電動車市場佔有率，也設下成為全球第三大環保車輛的製造商的目標。