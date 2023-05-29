不會被取代 全新一代 Mazda CX-5 預計 2025 年登場

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Mazda CX-5 預計將在 2025 年推出大改款車型。Mazda 原廠近來持續推出了 CX-50 和 CX-60 等新車款，讓不少外界人士推測 CX-5 並不會再迎來換代車型，而是到銷售週期結束後正式停產。但根據澳洲媒體近日採訪原廠駐澳洲營銷總監 Alastair Doak 獲得的消息，確認目前原廠高層已經確定新一代車型，而且他表示作為原廠全球市場最暢銷的車款，推出全新一代車型是相當合理的決定。
目前關於全新一代 CX-5 的消息並不多，但 Mazda 原廠預計將以現行的前驅平台為基礎打造，並無計畫使用中大型產品的後輪驅動平台和直列六缸引擎，依舊採用四缸引擎動力做為主力，提供前輪驅動或者 AWD 四驅系統。同時為了符合更嚴苛的排放法規，新一代 CX-5 有望加入全新的 MHEV 輕度混合動力或者 PHEV 插電式混合動力來換取更加出色的排放表現，同時讓車輛維持較為親民的售價，並與 CX-60 做出產品區別，避免發生自家人打自己人的窘境。
Mazda稍早前才宣布計劃預計至 2025 年將生產三款電動車，以及五款插電式混合動力車、五款傳統混合動力車，但同樣並未說明哪些車型將搭載上述的動力。