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不會被取代 全新一代 Mazda CX-5 預計 2025 年登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

作為搭載 SKYACTIV先進車輛科技的主力車款 Mazda CX-5 經歷兩個世代的變革，目前是品牌最受歡迎的車款，在去年更創下了 365,135 輛的佳績。然而隨著 Mazda 原廠持續推出 CX-50、CX-60 等全新車款，讓外界有謠言稱 CX-5 車系將被被其它車款取代，但這項謠言已被原廠高層破除，甚至已經確認大改款車型將於 2025 年登場。

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Mazda CX-5 預計將在 2025 年推出大改款車型。
Mazda 原廠近來持續推出了 CX-50 和 CX-60 等新車款，讓不少外界人士推測 CX-5 並不會再迎來換代車型，而是到銷售週期結束後正式停產。但根據澳洲媒體近日採訪原廠駐澳洲營銷總監 Alastair Doak 獲得的消息，確認目前原廠高層已經確定新一代車型，而且他表示作為原廠全球市場最暢銷的車款，推出全新一代車型是相當合理的決定。

目前關於全新一代 CX-5 的消息並不多，但 Mazda 原廠預計將以現行的前驅平台為基礎打造，並無計畫使用中大型產品的後輪驅動平台和直列六缸引擎，依舊採用四缸引擎動力做為主力，提供前輪驅動或者 AWD 四驅系統。同時為了符合更嚴苛的排放法規，新一代 CX-5 有望加入全新的 MHEV 輕度混合動力或者 PHEV 插電式混合動力來換取更加出色的排放表現，同時讓車輛維持較為親民的售價，並與 CX-60 做出產品區別，避免發生自家人打自己人的窘境。

Mazda稍早前才宣布計劃預計至 2025 年將生產三款電動車，以及五款插電式混合動力車、五款傳統混合動力車，但同樣並未說明哪些車型將搭載上述的動力。

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