加速佈局海外新能源市場　首批 500 輛 DFSK E5 正式發貨出海

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風光藍電 E5 車身尺碼為 4,760x1,865x1,710mm，軸距為2,785mm。外觀方面，採用簡潔風格作為主軸，廠徽透過 9 原點形成 E 字形，車頭水箱罩融入點陣式元素並整合貫穿式 LED 燈條，下方兩側具導流空力進氣口，後方蚌殼式尾門同樣搭配貫穿式燈組，足踏雙色低風阻造型輪圈。
內飾採環抱式概念設計，以雙色皮革鋪陳結合大量鍍鉻細節，呈現出氣勢磅礡的層次感與高級感。座椅為 5+2 配置，並採人體工學設計，提供舒適的駕駛/乘坐氛圍。另配備雙輻式多功能方向盤、雙液晶螢幕、HUAWEI HiCar 3.0 操作介面、智能空氣淨化功能等。動力方面，導入集團開發的 DE-I 超級電驅智能平台，以來自弗迪動力的 1.5L 高效汽油引擎結合 DHT300 電混系統，提供最高 1,150km 的綜效續航里程。
東風風光在中國大陸以外的國際市場，與東風小康商用車系同樣採用 DFSK 品牌之名販售，構成完整的產品線。國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。