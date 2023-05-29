新北托嬰機構頻出事 議員控市府消極處理將赴監院告發瀆職
民進黨新北市議員陳乃瑜、黃淑君及前議員曾柏瑜，今（29）日召開記者會，針對新北市轄內發生板橋托嬰中心「悶口鼻加腳狠踩」虐嬰致死、新店公托中心餵食未退冰的寶寶粥及用超過一公分大小肉塊餵食尚無咀嚼能力的九個月大嬰兒、板橋幼兒園老師餵3童吃安眠藥等數起托嬰中心不當虐嬰、虐童事件，指控新北市相關局處消極處理、毫無作為，嚴正表示將到監院告發社會局瀆職。對此，社會局回應，事發即成立專案小組介入處理，針對不當對待和疏失均予以開罰、要求歇業及改善。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議員陳乃瑜表示，她在兩個月前，就接獲家長投訴新店公共托嬰中心的不當行為，包含餵十個月大的孩子冰冷食物、超過一公分的肉及玉米粒、環境衛生不確實打掃等情事，但社會局副局長許秀能卻在議會殿堂上公然說謊，口口聲聲說「沒有不當」，新北市長侯友宜更是在市政總質詢時才吐露第一次知道此案。
新北市議員黃淑君指出，托嬰中心、幼兒園不當虐嬰都不是個案，進一步調查後，就可以發現有更多孩子受虐，而新北市府的一貫做法，就是先開說明會、再跟家長說沒有問題；更過分的是，板橋這起個案，業者換另外一個名字，繼續經營幼兒園，新北市府就這樣放任有問題的業者。
前新北市議員曾柏瑜也說到，她在去年遞補就任短短任期內，就接獲許多陳情，發現新北市府沒有照規章，甚至在地方群組公審家長，說都是家長太緊張，「害」機構被裁罰、被停業，質疑地方政府到底站在哪一邊？這樣沒辦法跟人民溝通的市長，還妄想要選總統。
對於議員們的控訴，許秀能表示，在事發後局內立即成立專案小組介入處理，針對該中心不當對待和疏失，依違反兒權法開罰機構和當事托育人員最高罰鍰各24萬元、並要求中心歇業，協助其他嬰幼兒轉托。
新北市社會局兒童托育科長林秀穗也說明，新店公共托嬰中心於3月起即啟用食物溫度計監測，控制在攝氏50度左右，並有紀錄佐證；至於粥品顆粒過大部分，則當場要求改善，後續持續稽查追蹤。