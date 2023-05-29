換裝上陣 / 依然富有競爭力　小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

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本次試駕車型為小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 +，建議售價為新臺幣 79.5 萬元起。新在哪裡？
●汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩、全新 16 吋十幅式鋁圈。
●Drive+ Link 9吋Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay/無線 Android Auto。
●新增汽油款豪華+車型，較豪華版追加BSM盲點偵測。
●汽油車型除了GR Sport及Hybrid車型之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計。
從外觀來看，本次小改款的幅度並不明顯，汽油車型入門的汽油經典版追加電動收摺後視鏡功能 (附停車收折/倒車連動)，汽油豪華版更加入網格紋式水箱護罩、全新 16 吋十幅式鋁圈。另外此次新增的汽油豪華 + 則較豪華版追加 BSM 盲點偵測，車身尺碼分別為 4,630x 1,780x 1,435mm，軸距則為 2,700mm。
汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩，兩側氣簾搭配鍍鉻點綴，看上去頗為動感。
燈具同為鹵素 Hi-Beam (附手動水平調整) 搭配 LED 日行燈，豪華版下方具有前霧燈配置。
車身尺碼分別為 4,630x 1,780x 1,435mm，軸距則為 2,700mm。
車門把手配有 Smart Entry 車門啟閉系統，上下車更加便利。
足踏全新 16 吋十幅式鋁圈，看上去相當素雅。
車尾沒有任何視覺上的更動，豪華車型可看到後保桿擁有 2 具倒車雷達。。
同樣採 LED 尾燈配置，並擁有後霧燈。內裝部分，除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay/無線 Android Auto。不過 TSS 系統與手煞車仍維持採用 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統與傳統拉柄鋼索配置，尚未跟進新年式 Corolla Sport 所導入的 TSS 3.0 及電子手煞車。汽油豪華版則加入 Smart Entry 車門啟閉系統與 Push Start 引擎啟閉系統。而在汽油 GR Sport、油電尊爵、油電 GR Sport 共 3 車型上，小改款更升級搭載 12.3 吋數位儀表的配置。
車艙鋪陳與小改款前一致。
採用三幅式軟質多功能方向盤，可做四向調整，手感輕盈好掌控。
經典以上車型編成皆標配雙環式儀錶附 4.2 吋全彩 MID 顯示幕。
汽油車型入門的汽油經典版追加電動收摺後視鏡功能 (附停車收折/倒車連動)。
除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay / 無線 Android Auto。
豪華車型標配 S-FLOW 智慧型恆溫空調系統，並具備後座出風口。
下方中央具有置物空間，可擺放鑰匙等小型物品。
Super CVT-i 無段變速系統除了具備模擬七速之外，再透過 Sport 運動駕駛模式自動調配適宜的檔位。
手煞車仍維持採用傳統拉柄鋼索配置，旁邊有兩組杯架。
扶手置物箱設有 12V/120W 充電口。
雙前座均為手動調整，支撐度足夠，包覆性也可接受。
後座維持以往水準，擁有較為直挺的椅背角度，膝部空間則能符合大部分國人要求。
標準狀態之下行李廂具備 470 公升至置物空間，內部格局平整，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可提昇酬載能力。
障板下方配置補胎劑打氣機等隨車工具。安全科技方面，全車系標準配備 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統，包含 ACC 主動式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統、LDA 車道偏離警示系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統。另擁有 EBS 緊急煞車警示系統、TPMS 胎壓偵測警示系統、7 具 SRS 輔助氣囊等。高階車型更享有 BSM 盲點偵測警示系統、RVC 倒車影像輔助系統等。
全車系標準配備 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統。
豪華車型配備 RVC 倒車影像輔助系統，畫質頗佳。
擁有 ISOFIX 兒童安全座椅扣。動力及底盤方面，汽油車型搭載 1.8L 2ZR-FE 自然進氣引擎以及 Super CVT-I 無段變速系統附 7 速手自排功能 G AI-Shift Control G 值感應換檔邏輯，最大輸出 140PS/6,400rpm、17.5kgm/4,000rpm；Hybrid 車型則採用 1.8L 2ZR-FXE 引擎搭配電動馬達所組成的油電系統，最大綜效輸出為 122ps。底盤部分，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 及 Hybrid 車型之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立雙 A 臂式改為扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿。
汽油車型動力系統維持既有的 1.8L 2ZR-FE 直列四缸汽油引擎，這款引擎包含 Dual VVT-i 雙連續可變氣門正時控制系統與 ACIS 可變進氣系統，可提供 140ps/6400rpm 最大馬力與 17.5kgm/4000rpm 的峰值扭力輸出。
這次改款的變動方面，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 之外，其餘車型的後懸吊從原本獨立雙 A 臂式改為扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿，不過 Hybrid 油電全車系則維持原本的獨立設計。開著小改款 Toyota Corolla Altis 上路，扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿懸吊回饋大致呈現舒適調性，雖然基於先天物理上的限制，面對路面小震動的反應稍比獨立懸吊來得更為明顯，但傳入車室的震動亦經適時過濾，車身穩定性依然表現不俗，不至於有明顯晃動感，相信對於大部分用車人來說，差別不算太大。而在車速較快的狀況下做激烈操駕的靈活性依然良好，也能維持良好的穩定性。
Toyota Corolla Altis 作為中小型國產車銷售冠軍，本次小改款雖然部分車型被改為扭力樑配置，但同時也針對不同級距車型新增了如電動收折、12.3吋儀表、16 吋輪圈等重點配備，理應能吸引到不少消費者們入主，而後續的銷售表現如何，則需要等待時間的考驗，本站也將持續關注報導。