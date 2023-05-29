換裝上陣 / 依然富有競爭力　小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 本次試駕車型為小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 +，建議售價為新臺幣 79.5 萬元起。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩，兩側氣簾搭配鍍鉻點綴，看上去頗為動感。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 燈具同為鹵素 Hi-Beam (附手動水平調整) 搭配 LED 日行燈，豪華版下方具有前霧燈配置。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 車身尺碼分別為 4,630x 1,780x 1,435mm，軸距則為 2,700mm。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 車門把手配有 Smart Entry 車門啟閉系統，上下車更加便利。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 足踏全新 16 吋十幅式鋁圈，看上去相當素雅。

車尾沒有任何視覺上的更動，豪華車型可看到後保桿擁有 2 具倒車雷達。。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 同樣採 LED 尾燈配置，並擁有後霧燈。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 車艙鋪陳與小改款前一致。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 採用三幅式軟質多功能方向盤，可做四向調整，手感輕盈好掌控。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 經典以上車型編成皆標配雙環式儀錶附 4.2 吋全彩 MID 顯示幕。

汽油車型入門的汽油經典版追加電動收摺後視鏡功能 (附停車收折/倒車連動)。

除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay / 無線 Android Auto。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 豪華車型標配 S-FLOW 智慧型恆溫空調系統，並具備後座出風口。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 下方中央具有置物空間，可擺放鑰匙等小型物品。

Super CVT-i 無段變速系統除了具備模擬七速之外，再透過 Sport 運動駕駛模式自動調配適宜的檔位。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 手煞車仍維持採用傳統拉柄鋼索配置，旁邊有兩組杯架。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 扶手置物箱設有 12V/120W 充電口。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 雙前座均為手動調整，支撐度足夠，包覆性也可接受。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 後座維持以往水準，擁有較為直挺的椅背角度，膝部空間則能符合大部分國人要求。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 標準狀態之下行李廂具備 470 公升至置物空間，內部格局平整，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可提昇酬載能力。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 障板下方配置補胎劑打氣機等隨車工具。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 全車系標準配備 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 豪華車型配備 RVC 倒車影像輔助系統，畫質頗佳。

擁有 ISOFIX 兒童安全座椅扣。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 汽油車型動力系統維持既有的 1.8L 2ZR-FE 直列四缸汽油引擎，這款引擎包含 Dual VVT-i 雙連續可變氣門正時控制系統與 ACIS 可變進氣系統，可提供 140ps/6400rpm 最大馬力與 17.5kgm/4000rpm 的峰值扭力輸出。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕 這次改款的變動方面，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 之外，其餘車型的後懸吊從原本獨立雙 A 臂式改為扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿，不過 Hybrid 油電全車系則維持原本的獨立設計。

小改款 Toyota Corolla Altis 汽油豪華 + 試駕