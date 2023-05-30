全新面容再出發 新一代 Cadillac CT6 於中國大陸市場登場

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全新一代 Cadillac CT6 於中國大陸市場亮相。作為換代車型，全新 Cadillac CT6 採用先進後輪驅動平台打造，具有理想的 50:50 車身重量比例，其尺碼長寬高分別為 5,223mm x 1,890mm x 1,473mm，軸距為 3,109mm。在外觀方面整體看起來雖然只有小幅度的變化，但細節上仍可以看出品牌全新的設計元素。例如車頭的盾形水箱罩上方增加了類似通風口的設計，同時換裝了造型更加狹長的分離式頭燈組，看上去更顯侵略性。
車尾方面則主要針對尾燈進行變化，仍維持直立式的風格，但造型上更加犀利，並且還加入了燻黑燈殼搭配雙邊矩形排氣尾管。
內裝部分則遵循 Lyriq 車系加入尺寸高達 33吋曲面 9K高清螢幕，內建 8155晶片，支援5G連線，並搭載全新一代 SUPER CRUISE駕駛輔助系統，可實現自動變道等功能。另外車內還大量採用 NAPPA 皮質、白栓木、水晶鑽石旋鈕以及 26 色氛圍燈、AKG 19 支揚聲器等。
Cadillac CT6 在中國大陸市場依舊維持 2.0L 渦輪增壓四缸引擎的配置，最大馬力為 233hp、最大扭力 350Nm，搭配 10 速自排變速箱，採用後輪驅動設計，同時還配有 MRC4.0 主動式電磁感應懸吊系統，透過獨立感應器和控制單元可每秒偵測 1,000 次懸吊反饋，增進 45% 的阻尼反應。CT6 目前在國內市場均為貿易商或車主自行引進，亦無品牌代理。