為 6/2 發表暖身 Volkswagen 首度預告長軸版 ID. Buzz 實車

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Volkswagen 原廠首度公開 ID.Buzz 實車預告。從官方公佈的最新預告影片當中，原廠這次僅展示了新車的而前頭燈、LED 燈條、日行燈和可發光的廠徽，整體細節與目前在歐洲市場販售的車型幾乎相同，最大的變化有可能僅在於軸距和部分細節上的不同。
Volkswagen ID. Buzz 車系首度於 2022 年 3 月正式登場，採用 MEB 電動車模組化平台開發，提供 ID. Buzz / ID. Buzz Cargo 乘用以及商用車型，前者為 5/6 人座的廂型車，後者則採用封閉式車艙設計，最高可乘載 3 名乘客。而美規長軸車型將會是品牌在北美市場首度提供電動化的商旅車款。
根據 Volkswagen 官方透露指出，新款長軸版 ID. Buzz 將擁有較現行販售的歐規 車型更強勁的動力性能與續航表現，不過具體規格還要待發表當天才會揭曉。目前歐規 ID. Buzz 搭載 77kWh (總容量 82kWh) 的電池組，採用後輪驅動配置，馬達最大功率為 150kW (204hp)，峰值扭力 310Nm，最高時速 145km/h。而長軸車型在軸距增長後應有更多的空間容納電池組，預期能夠提供更加優異的續航里程。
Volkswagen 官方計畫將在 6/2 舉辦的首屆 International Volkswagen Bus Day 正式發表長軸版 ID. Buzz，Volkswagen選在加州 Huntington Beach 海灘上舉辦全球發表會，當天既是媒體活動，也會開放一般消費者參加。當日活動將以 Cars & Coffee 為主題，並有各式的現場娛樂表演，同時還有 Type 2 收藏家及名人出席。