Tesla Model 3 Longrange AWD 重新推出　續航里程提升但仍稍遜於舊款

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Tesla 近日調整其美國官網 Model 3 車型編成。早在五月初重新推出時，Tesla 便宣稱搭配 18 吋輪圈的 Model 3 Long Range AWD 版本續航里程將可超過 325 英里（523 公里），而搭配 19 吋版本則將可超過 310 英里（499 公里）。然而，最新的消息顯示，Tesla 官網上對基礎版本的 EPA（美國環保署）預估續航里程已經修正為 333 英里（536 公里），比最初的預估增加了 8 英里。此外，配備 19 英寸輪圈的車型根據 Tesla 估計，續航里程將達到 315 英里（505 公里），比之前多出 5 英里。儘管如此，與之前一款已於 2022 年退出市場的 Model 3 相比，重新推出的車型仍然差了 25 英里（或 7%）。
不僅在續航里程方面，重新推出的 Model 3 Long Range AWD 在 Tesla 全車系中引發了諸多疑惑，無論是在價格還是性能方面。如下所示，即使考慮到美國聯邦政府的稅收抵免政策，該車型與性能版相比幾乎沒有競爭力，後者不僅擁有相似的續航里程，還具有更高的性能。Tesla 目前還未對這一項改變進行詳細解釋，因此消費者對於新車型的確切規格和性能評價仍有待進一步公佈。
而 Tesla 臺灣官方網站得部分，則是顯示了出 Model 3 具有 3 個車型編成，包括後輪驅動、Long Range 與 Performance 的選項，後兩者具備雙馬達 AWD，但尚未確定販售日期，價格亦尚未顯示。臺灣官方網站顯示的 Model 3 Long Range AWD 使用 WLTP 測試數據，數據較美國官方網站使用 EPA 高，續航里程顯示為 619 公里。
臺灣官方網站顯示的 Model 3 尚未確定販售日期，價格亦尚未顯示。Tesla 始終在全球電動車市場具有強大的競爭力，並不斷推出更長續航里程和更出色性能的車款。對於 Tesla 是否會在未來的車型中取得更大突破，以及是否能讓 Model 3 Long Range AWD 重新實現 358 英里（576公里）的續航里程，本站將持續追蹤為讀者報導。