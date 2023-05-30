Crown Sedan 左駕版本現身日本國內　搭載氫燃料電池

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Toyota Crown Sedan 左駕「市售車」版本現身富士耐久賽 Toyota 攤位。（圖片來源：https://gazoo.com/）Crown Sedan 的出現，讓 Crown 家族漸漸到齊，不久前 Crown Sport 已在日本國內對媒體公開，並開放媒體在封閉場地試駕，本站也曾為讀者做過報導[點我觀看]。而已引進國內的 Crown Crossover，本站也曾為讀者試駕[點我觀看]。如今 Crown Sedan 市售車現身，不僅為 Corwn 家族再次帶來好消息，更實現了 Toyota 在上個月所說的「年底前將再推出兩款」的宣言。
Crown 家族漸漸到齊。
Toyota Crown Sedan 左駕「市售車」版本現身富士耐久賽 Toyota 攤位。（圖片來源：https://gazoo.com/）Crown Sedan 與另一部氫能源車 Toyota Mirai 共用底盤，但車長增加了 55mm，尺碼為 5,030mm × 1,890mm × 1,470mm，軸距為3,000mm。超過 5 公尺的車長與 3 公尺的軸距，為 Crown Sedan 帶來舒適的後座乘坐空間。而外觀上則捨棄傳統三廂轎車的線條，改走一個比較像 Coupe 車型的車身線條。輪圈上，Crown Sedan 也配上了高達 20 吋的大尺寸輪圈。據外媒報導，動力方面除了搭載氫燃料電池的 FCEV 版本，亦會提供油電混動的 HEV 版本。
Crown Sedan 車身尺碼為 5,030mm × 1,890mm × 1,470mm，軸距為3,000mm，較另一部共用底盤氫能源車 Toyota Mirai 增加了 55mm 的車長。（圖片來源：https://gazoo.com/）
輪圈上，Crown Sedan 也配上了高達 20 吋的大尺寸輪圈。（圖片來源：https://gazoo.com/）在富士耐久賽現場，Toyota 亦在攤位上展出 Mirai Sport Concept 概念車，這次 Toyota Crown Sedan 與 Mirai Sport Concept 一同出現，除了漸漸補齊 Crown 家族外，更看出 Toyota 對於氫燃料電池 FCEV 的研發成果與展望。而至於 Crown Sedan 是否會導入國內，則有待觀察，可能需要等到秋季車輛正式發表後，才能夠進行評估，但至少我們能夠知道，Crown Sedan 確實會推出左駕版本。
在富士耐久賽現場，Toyota 亦在攤位上展出 Mirai Sport Concept 概念車。（圖片來源：https://gazoo.com/）