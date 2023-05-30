Crown Sedan 左駕版本現身日本國內　搭載氫燃料電池

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Toyota Crown Sedan 左駕「市售車」版本現身富士耐久賽 Toyota 攤位。（圖片來源：https://gazoo.com/）

Crown 家族漸漸到齊。

Toyota Crown Sedan 左駕「市售車」版本現身富士耐久賽 Toyota 攤位。（圖片來源：https://gazoo.com/）

Crown Sedan 車身尺碼為 5,030mm × 1,890mm × 1,470mm，軸距為3,000mm，較另一部共用底盤氫能源車 Toyota Mirai 增加了 55mm 的車長。（圖片來源：https://gazoo.com/）

輪圈上，Crown Sedan 也配上了高達 20 吋的大尺寸輪圈。（圖片來源：https://gazoo.com/）

在富士耐久賽現場，Toyota 亦在攤位上展出 Mirai Sport Concept 概念車。（圖片來源：https://gazoo.com/）