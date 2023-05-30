福特以減少汽車零件數量降低成本　F-150 將減少約 2,400 個零件

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2024 年式 Ford F-150 將比現有車型減少約 2,400 個零件。Galothra 表示：「在未來幾個月內，我們將大幅減少 F-150 的可選購套件，達到我們從未見過的程度。簡化意味著減少零件數量，隨著年式的更改，我們會從 F-150 中剔除約 2,400 個零件。這意味著需要更少的零件進行工程設計、測試和品質管理。」此外，福特藍色計畫還對其他看似不重要的細節進行了微調，從而為福特節省了大量成本。改變前橫樑、支架和排氣歧管等的設計每年節省了大約 3,000 萬美元，同時改變了兩個工廠的生產路線，每年額外節省約 1,100 萬美元。
Galothra 表示：「我們的成本不具競爭力，必須降低材料成本和結構成本。」他補充道：「我們採取了多管齊下的方法降低成本。關於結構成本，也就是材料成本的降低，我們正在與許多競爭對手進行評估，並與供應商合作以降低我們的成本。」此外，福特藍色計畫還在車輛的生命周期方面進行調整，更加注重軟體的發展。平台的使用壽命將延長，而車身鈑金材料的開支將減少，這意味著某些車型的新一代將會更長壽，並可能在其壽命內進行多次改款。
Galothra 解釋道：「過去，汽車製造業在改變硬體零件上，花費了大量資金，使產品在外觀上產生不同的造型。近年來，市場對軟體的重視越來越高，這讓車主可以透過線上更新的功能，在每年都提供給顧客各種不同的體驗。」然而，福特藍色計畫對於傳統引擎車輛的發展與電動車部門（Ford Model e）持不同看法。Galothra 認為，由於在離開一般鋪裝道路的地方（如 Bronco 買家經常前往的地方），充電站仍然很少見，並且電動車在越野時的續航里程仍然是典型皮卡車主關注的問題，因此汽油和柴油車輛的產品組合在向電動車轉型的風險較小。Galothra 表示：「除非電動車的越野能力有顯著提升並且充電站網絡更加廣泛，否則顧客將繼續購買我們生產的內燃機皮卡車和混合動力皮卡車。」
Galothra 表示：「除非電動車的越野能力有顯著提升並且充電站網絡更加廣泛，否則顧客將繼續購買我們生產的內燃機皮卡車和混合動力皮卡車。」福特藍色計畫正在透過減少零件數量、優化生產流程和增強軟體功能等多項措施，以實現降低成本、提高利潤的目標。這項計畫將為福特汽車帶來更高的競爭力和發展性。