Toyota Prius PHEV No.001 ---- 全面解析 Prius，決定就來長測它了！

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在前陣子試駕完第五代 Toyota Prius PHEV 後，全面革新的改變令人印象深刻，還沒看過試駕報導的讀者 [請按此參閱]。以現在市場的狀況來看，第五代 Prius 是沒有同級競爭對手的，若要強硬比較也只有 MG HS PHEV 可被提名，但級距卻不相同，可說是市場中獨一無二的存在。
第五代 Prius 產品優點顯著，相較於上一代比較的話，具有相當跑格的外觀設計，旗艦版在油耗的表現也有 137km/l 的出色表現，在純電里程行駛也有 97 公里，可滿足多數人平均每次行駛所需里程，相當適合臺灣的用車環境，畢竟現在電動車越來越多，如果複合式電動車政府能再給多一點的補助的話，相信各位消費者的接受度一定會更高。上次大家有看到我們的試駕影片，這次和泰強調它在動力以及操控有進化，擺脫以往大眾對它性能較為庸俗的印象。
搭載第五代 Plug-in Hybrid System，2.0 升直列四缸自然進氣汽油引擎 (151ps/19.1kgm) 配上 13.6kWh 電池組和永磁同步馬達 (163ps/21.2kgm)，綜效馬力提升到 223ps，且零百加速更僅需 6.7 秒！
身為第四代 Toyota Prius PHV 前車主的小七哥，在帶觀眾深度了解之後，本次也將會購買第五代 Prius PHEV 來進行長期測試，這部車未來將主要由小七個人或站內編輯使用，並將陸續進行完整長期追蹤報導，來為廣大的車友做更深度的分析及體驗，敬請期待並隨時關注！
專屬 Beyond Zero 銘牌，傳達超越零碳排放全新價值。