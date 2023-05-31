Toyota 與 Daimler 宣布旗下 Fuso 及 Hino 商車品牌將於 2024 正式合併

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Hino、Toyota、Daimler Truck、Fuso 共同簽署備忘錄宣布將成立合資公司。Mitsubishi Fuso Trucks and Bus Corporation、Hino Motors Ltd. 將會由母公司 Daimler Trucks AG 與 Toyota 以各持 50% 股份持有全新的公司，雙方將深入合作共同開發全新的商用車以及製造，提高技術開發能力、降低成本，促進 C.A.S.E 技術的普及。而同時品牌也將持續獨立運作，致力於成為全球性最具影響力的車廠。
Toyota CEO Koji Sato 表示，將以實現碳中和的願景共同努力；Daimler Trucks AG 執行長 Martin Daum 指出，此次的合作將是讓零排放的願景在經濟上發揮作用的關鍵一步，同時表示新成立的合資公司將成為 Daimler Trucks 在東南亞市場相當重要的戰力。
另外 Daimler Trucks AG 官方也認為氫燃料是商用車市場的未來，因此雙方將持續為未來的零排放卡車和巴士而努力；氫燃料被認為更適合商用車使用，因為它不需要背負電動車所需要的大且笨重的電池。同時，與乘用車相比，能源站網絡更容易建立，因為大多數卡車和公共交通工具都是使用固定的路線。
兩家公司已經協議將於 2024 年第一季度正式簽署，交易將於 2024 年底完成。名稱、地點、股權組合和新公司的結構將在未來 18 個月內決定並公佈。
目前 Fuso 與 Hino 在國內市場分別由台灣戴姆勒亞洲商車 (DTAT) 與和泰汽車代理經銷。此次兩家母廠決定合併，是否會影響在國內的營運規劃，還有待後續關注原廠對於品牌的發展。