首度搭載 48V 動力 Citroën C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 登場

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搭載最新 1.2 升 PureTech 48V 輕度混合動力系統的 Citroën C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 正式登場。Stellantis 的 48V 輕油電複合動力系統，是由新世代 1.2 升直列 3 缸 PureTech 渦輪增壓汽油引擎、整合至全新 eDCS6 6 速雙離合器自手排變速箱的 eMotor 電動馬達、BSG 皮帶啟動發電機及位於左前座下方的 48V 電池模組所構成，其中引擎可輸出 100kW 最大功率 (約 134hp) 及 230Nm 峰值扭力，而引擎具備可變幾何渦輪增壓器、Miller 循環與正時鏈條等特色，馬達可輸出 28hp 馬力及 55Nm 扭力，電池容量為 898Wh (可用容量為 432Wh)。
據 Citroën 官方指出，與非電氣化的車型相比，採用 48V 輕油電的車型平均油耗總體可節省 1 公升/100 公里，相當於 15% 的改善，在市區中更可達 30%。而 48V 雖然只是輕油電系統，但 Citroen 表示在市區行駛多達 50% 的情況可在零排放的情況完成。
現行 C5 Aircross 最初於 2018 年在歐洲推出，隨後於 2022 年進行了中期改款。而這次新推出的輕油電車型與標準燃油車型的不同僅有數位儀錶板的圖示有所不同，當引擎關閉時，轉速表會變為藍色，新的輸出功率錶提供充電、經濟和功率輸出的運逤情況，同時能顯示能量流和 EV 模式的百分比。
Citroën C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 首批車輛將於 2023 年下半年開始交車，同樣提供 Feel、Feel Pack、Shine 和 Shine Pack 等車型等級供消費者選擇。