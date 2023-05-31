百萬網紅飲料店水質異常爭議　台水檢驗結果曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲YouTuber滴妹所創立飲料店「再睡5分鐘」高雄義享門市，27日突然貼出飲品調整的重要公告引起爭議。 （圖：取自再睡五分鐘臉書）
不過，消費者質疑商家沒用濾水設備「營業用沒淨水器嗎？」、「飲料直接用自來水？」、「停賣部分品項？水質有問題那會是所有飲品都出問題吧」
對此，業者在臉書貼文留言回應，「門市所使用的熱水供應器濾水器設備採用多道濾芯，包含pp棉濾芯、壓縮活性碳濾心、無納離子樹脂濾芯、折疊式複合活性碳濾心、高效抗污Ro膜濾芯，以確保門市內用水安全。」
▲業者隨後為用詞不當道歉。 （圖：取自再睡五分鐘臉書）
目前業者已將原公告撤下改成道歉聲明，「門市每日皆會針對茶飲進行風味品評，近期發現煮製風味未達品牌內部標準，因此決議將暫停販售部分品項。今後品牌針對發文會更加謹慎與小心，也會持續嚴格把關所有飲品的風味，再次感謝各位的支持與指教」。
事件發生後，該地區供水的台灣自來水公司七區管理處派人前往義享時尚廣場檢驗水質，表示一切符合標準。
食品業供水設施5大規定衛生福利部食品藥物管理署說明，水源被污染是造成食物中毒的主因之一，如受糞便污染，恐引起病原性大腸桿菌食品中毒。呼籲民眾飲用水務必煮沸，不喝生水。食品業供水設施應符合下列5項規定：
１與食品直接接觸及清洗食品設備與用具之用水及冰塊，應符合飲用水水質標 準。
２應有足夠之水量及供水設施。
３使用地下水源者，其水源與化糞池、廢棄物堆積場所等污染源，應至少保持15公尺之距離。
４蓄水池(塔、槽)應保持清潔，設置地點應距污穢場所、化糞池等污染源3公尺以上。
５飲用水與非飲用水之管路系統應完全分離，出水口並應明顯區分。
何謂飲用水水質標準？依行政院環境保護署發布之標準[i]，目前公告的飲用水水質標準中，有害物質的容許範圍，是以個人70公斤體重，每天飲水2公升，至少在70年壽命中不會造成健康危害的評估結果，飲用水水質標準共有68項：
- 2項細菌性：大腸桿菌群、總菌落數
- 3項物理性：臭度、濁度、色度
- 44項影響健康物質：9項重金屬、2項鹽類、4項消毒副產物、15項揮發性有機物、13項農藥
- 1項持久性有機汙染物
- 5項可能影響健康物質
- 12項影響適飲性與感觀物質
- 自由有效餘氯限值範圍
- 氫離子濃度指數
[i] https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=O0040019
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58012
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw