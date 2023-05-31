新增 130 Hybrid 動力 歐規 2023 Toyota Yaris 強化配備登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota 宣布歐規第四代 Yaris 追加全新的 Hybrid 130 車型。第四代 Yaris 是首款基於 TNGA 平台打造的 B-Segment 小車，而在 Toyota 原廠公布的2023 年式新車型當中，這次 Yaris Hybrid 車型追加全新的 Hybrid 130 車型，同樣搭載 1.5 升自然進氣引擎，但換上全新的電動馬達後使其綜效輸出達到 130 匹、峰值扭力也增進 30 % 從 141 牛頓米堤升至185 牛頓米。
Toyota表示，Yaris Hybrid 130 車型最顯著的優勢將在超車過程中體現，從 80km/h 加速到 120km/h 僅需 7.5 秒。0-100km/h 也減少了半秒，表現為 9.2 秒。
而在配備方面，Toyota 這次改善了 Yaris 車系標準搭載的主動和被動式安全系統，導入全新的 Toyota T-Mate 功能，其中前方碰撞偵測系統再度升級，除了可以偵測其它車輛、行人和騎自行車之外，現在還可以偵測到摩托車。另外新的低速加速抑制可以防止駕駛人在前方有車輛的情況下突然加速，而緊急剎車系統可在使用車道追蹤輔助系統時啟用，若駕駛人在高速公路上打瞌睡或生病，系統便會發出警示。當駕駛人未有任何的操控動作，系統將主動緩停車量，並啟動警示燈同時解鎖車門。
在多媒體系統方面，這次導入了 12.3吋的液晶儀表板，而中央的觸控螢幕也換上 9 吋或 10.5 吋兩種選擇，並支援無線 Apple CarPlay 和無線 Android Auto 功能，語音聲控表現也同步升級，冷氣空調等功能都可直接透過語音來命令。另外這次歐規 Yaris 也首次配備數位智能鑰匙，可以使用 Apple 或 Android 手機遠端鎖定或解鎖車門，以及操作空調和警示燈，不過目前僅限定原廠提供的訂閱服務才能享有。