太空邊緣的訂製之旅　Rolls-Royce 推出 Cullinan Blue Shadow Private Collec

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Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow Private Collection 以 Black Badge 車型為基礎，擁有專屬訂製的 Stardust Blue 星塵蘭烤漆來重現地球大氣層的顏色。Spirit of Ecstasy 歡慶女神則以 3D 列印技術和鈦合金打造並塗上一層薄薄的藍漆，底座上刻有 Black Badge 無限徽標和 Blue Shadow Private Collection 字樣。帕德嫩神廟水箱護罩和保險桿進氣口採用緞面烤漆呈現，22 吋五幅式輪圈則使用半透明漆，巧妙地加深了外觀美感。
內裝方面，座椅均採用獨特的穿孔藝術品，其靈感來自太空中的地球景觀，擁有超過 75,000 個穿孔。儀表板上配有獨有的手工時鐘，具有藍色細節和 Blue Shadow 雕刻字樣。Starlight Headliner 頂篷則植入複雜的月亮刺繡，周圍環繞達 1,183 顆星星 (799 顆白色和 384 顆藍色)，總共由 250,000 針製成，需要整整兩天才能完成。
動力配置上， Cullinan 搭載 6.75 升 V12 雙渦輪增壓引擎，可提供 600hp 及 900Nm 的最大輸出，並且提供四輪驅動及四輪轉向系統。底盤方面也搭載更輕巧的自行調控空氣懸吊系統，原廠工程師將變速箱與油門的重新調整讓 Cullinan Black Badge 更快。傳統系統則採用ZF 8速變速箱，前後軸共同協作，根據油門和轉向輸入進行分工。懸掛系統的組件和設置經過調校，又增加了一系列動態技術，確保行進之間的平衡。值得一提的是，Cullinan 擁有 Everywhere 按鈕，只需輕輕一按，開啟越野模式後，可對應崎嶇小徑、碎石路、濕草地、泥地、雪地或沙灘等地形，持續為四輪提供 900Nm 扭力，最高涉水深度可達 500mm。
Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 就是最好的範例。國內則由總代理盛惟導入 Phantom、Cullinan、Ghost 等房車及休旅車款，Wraith 及 Dawn 雙門車型則因純電跑車 Spectre 的問世而停止接單導入。