新臺幣 75.8 萬元起　Luxgen U6 NEO 正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
納智捷汽車今日（5/31）舉行 Luxgen U6 NEO 上市記者會，車系編成分為「極智勁速版」與「環景勁化版」，建議售價分別為新臺幣 75.8 萬元與新臺幣 83.8 萬元。另外，更推出限量 100 輛，搭配日本 RAYS 製 19 吋鍛造鋁圈的「RAYS 勁階版」，建議售價為新臺幣 84.8 萬元。外觀上，Luxgen U6 NEO 擁有與 URX NEO 相似的外觀造型，車頭部分進行革新，套用貫穿式鋼琴烤漆飾板、無邊際點陣式水箱護罩、鋒冽式極光日型燈組等設計，並提供兩款車色選擇，包含「星曜灰」與「品味藍」。除了 RAYS 勁階版搭配日本 RAYS 製 19 吋鍛造鋁圈，其他版本皆搭配 225/50R18 輪胎與 18 吋雙色鋁圈。車身尺碼為 4630mm x 1825mm x 1620mm，軸距為 2720mm。
Luxgen U6 NEO 提供兩款車色選擇，包含「星曜灰」與「品味藍」。
車頭部分進行革新，套用貫穿式鋼琴烤漆飾板、無邊際點陣式水箱護罩、鋒冽式極光日型燈組。引擎蓋上開了兩個進氣用的小孔，更具跑格。
\Luxgen U6 NEO「RAYS 勁階版」搭配日本 RAYS 製 19 吋鍛造鋁圈。內裝方面，搭載 10.25 吋數位儀表，並將搭載 12 吋觸控螢幕的車載系統由原先 Luxgen Think+ 4.5 升級至 5.0版，將 AR view 的解析度提升至 120 萬畫素，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座艙。
10.25 吋數位儀表。
車載系統由原先 Luxgen Think+ 4.5 升級至 5.0版，將 AR view 的解析度提升至 120 萬畫素。動力部分，Luxgen U6 NEO 採用 1.8 升直列 4 缸雙渦流渦輪增壓汽油引擎，於 5,200rpm 時可輸出 202ps 最大馬力，於 2,000~4,500rpm 間可輸出 30.6kg-m 峰值扭力，搭配 Aisin 6 速手自排變速箱及前輪驅動。
動力部分，Luxgen U6 NEO 採用 1.8 升直列 4 缸雙渦流渦輪增壓汽油引擎。Luxgen 自 2013 年 11 月 11 日首度推出 U6 迄今，已近 10 年的時間，期間經歷多次的改款與更新，至 2017 年時發表強化外型、配備與動力的 U6 GT / GT220 車系，如今 U6 NEO 來勢洶洶，想必將再度激起臺灣車市另一波熱潮。