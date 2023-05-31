Bentley Mulliner 為 Batur 推出 4 款主題配置　為奢華再注入新活力

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Bentley Mulliner 高級客製化部門更推出四款主題套件，為 Bentley Batur 加入更多豐富多彩的客製化訂製品。Bentley Batur 向世人展示了奢華的未來永續性，Bentley Mulliner 推出四種主題套件，為層峰買家提供了更多元的客製化訂製品。其中，「Nebula 星雲」（暫譯）主題以 Wasabi 綠的車色和亮面黑水晶的飾條為主要設計，內裝採用相應的配色套件，儀表板上更搭配雷射雕刻的圖案。而「Supernova 超新星」（暫譯）主題則將陽光色的塗裝與大西洋珍珠水晶的車身細節相結合，車廂內則展現出 Indigo Night、Beluga、Ceramic Glaze 和 Hyperactive 等色調的混搭效果。此外，「Hyperspace 超空間」（暫譯）主題以 Daybright Blue 藍色的車色為主軸，添加了 St James Red 點綴，內裝則以 Pillar Box Red 的獨特風格呈現。最後，「Dark Matter 黑暗物質」（暫譯）主題則將 Fine Brodgar 和 Black Crystal 塗裝相結合，並在前水箱護罩的邊緣增添了 Cyber Yellow 的顏色，內裝則使用 Burnt Oak 皮革搭配 Beluga Black 點綴和鋁質飾板。
「Hyperspace 超空間」（暫譯）主題以 Daybright Blue 藍色的車色為主軸設計。
「Nebula 星雲」（暫譯）主題以 Wasabi 綠的車色和亮面黑水晶的飾條為主要設計。為了達到更加環保的訴求，Bentley Batur 在外觀套件和部分內裝表面使用永續的亞麻基材質，而非碳纖維。買家在車內鋪裝方面有數種永續性的選擇，有些皮革使用較少的水和醛，相較傳統的鞣製更環保，也提供可追溯、低碳排的皮革選項。另外，還有一種來自咖啡烘焙過程副產品的材質可供選擇，地毯則使用回收紗線製成。除了獨特的外觀、內裝設計，Bentley Batur 還將奢華融入每個細節，例如：車內配備了以 3D 列印技術製造的 18 克拉黃金飾件以及鈦合金部件，讓車內更加奢華獨特。不僅如此，Bentley Batur 也將成為最後一款搭載雙渦輪增壓 6.0 升 W12 引擎的車型，這款 W12 引擎預計將在 2024 年 4 月停產，在 Batur 上，W12 引擎可提供高達 740hps 的馬力和 999.24Nm 的扭力。
「Supernova 超新星」（暫譯）主題將陽光色的塗裝與大西洋珍珠水晶的車身細節相結合。Bentley Batur 的起價約為 200 萬美元（165萬英鎊，約合新臺幣 6285 萬元），這還不包含客製化的選配套件，然而，對於層峰買家來說，為了追求更獨特的個性化配置，多付出一點也是在所不惜。Bentley Batur 這款令人驚豔的車款將於 2023 年中開始進行交車，目前，Bentley Batur 預計將有 18 輛進行生產，其中的 16 輛正處於配置過程中。