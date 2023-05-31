順應時代潮流　BMW 正在實驗將 AI 用於輔助汽車設計

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BMW 先前已對外說明，未來的設計將更加簡潔，新的 5 系列與 i5 便是這個設計語彙的作品。人工智能是一個能夠自我學習和隨著時間改進的系統，它的應用領域遠不止於對話，BMW 宣稱他們已經開始在汽車設計方面進行人工智能的實驗。根據 BMW 的車輛設計負責人 Adrian van Hooydonk 在最近的一次接受《TopGear》雜誌的訪談中表示，人工智能已經應用在各種設計中。「我們正在車輛設計方面進行實驗，例如在輪圈設計方面，」 Hooydonk 告訴《TopGear》。「你可以輸入一些參數，例如你想要一個 20 吋的五輻輪圈，並限制其重量，然後電腦就會開始為你生成一些想法。」
BMW 的車輛設計負責人 Adrian van Hooydonk 在最近的一次接受《TopGear》雜誌的訪談中表示，人工智能已經應用在各種設計中。然而，BMW 強調他們並不打算完全讓人工智能接管設計過程。Hooydonk 解釋道：「儘管如此，作為一個人類，必須扮演藝術總監的角色，進行選擇，並且引導整個過程。這並不是讓電腦完全獨自發明東西，但它可以比人類更快地將各種參數結合起來，並提出建議。」雖然人工智能能夠使用在線上可用的圖像和草圖以不同的方式生成新的設計，但 Hooydonk 指出，結果可能並不如預期般嶄新而獨特。BMW 的這個實驗引發了廣泛的討論。一方面，人工智能生成的設計概念這件事不一定是壞事，因為它們可以更快地組合不同的參數，提供更多可能性。然而，限定和引導這一過程至關重要，要確保人類的創造力和藝術設計，「人」在這個關節就必須發揮作用。
BMW 強調他們並不打算完全讓人工智能接管設計過程。總而言之，BMW 將人工智能視為一種有潛力的工具，用於增強汽車設計的創新性和效率，這項實驗無疑將推動未來汽車設計領域的發展，並為我們帶來更有效率的汽車設計過程，至於實際應用出來的結果與應用過程是否真的能夠起到有效的幫助，就要等待 BMW 的實驗結果了。