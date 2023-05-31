中友百貨彰化店挹注29億聯貸 今完成簽約

2023放視大賞崑大視訊系7度蟬聯影視類金獎 唯一獲獎科大

▲視訊系張心禧(中)的作品「安咕」獲得2023放視大賞影視類金獎，由影視類評審召集人李耀華監製(左1)頒獎（圖／放視大賞提供）
▲視訊系張心禧(中)的作品「安咕」獲得2023放視大賞影視類金獎，由影視類評審召集人李耀華監製(左1)頒獎（圖／放視大賞提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系畢業製作「安咕」自逾千件作品中脫穎而出，勇奪2023放視大賞「影視類影視組」金獎，連續第七年抱回金獎殊榮，更是該類組唯一獲獎科大；「好好說話」則榮獲影視類優選；另「前進吧！帶著愛與勇氣」，在國內外競賽獲得許多入圍與獲獎之佳績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲第22屆視訊系畢業生在2023放視大賞展場合影（圖／崑山科大提供）
▲第22屆視訊系畢業生在2023放視大賞展場合影（圖／崑山科大提供）
 由數位發展部數位產業署主辦的2023放視大賞，為國內最具指標的數位、設計學生創意競賽，崑山科大視訊系每年在放視大賞競賽中皆有金獎入袋，自2017年「夜行列車」、2018年「會客吧爸」、2019年「青春炸裂物語」、2020年「艾娃」、2021年「順心」、2022年「雙人故事」接連蟬聯金獎，今年再由「安咕」奪下第七座金獎，實屬不易。

「安咕」導演張心禧敘述該片是一個名為安咕的頑皮鬼，放學回家時家門停了一台從未見過的賓士車，那是姊夫來向爸媽拜訪，原來是姊姊阿梅準備要出嫁，安咕一直逃避的分離終究還是來了，他不但對姊姊不諒解，也對未來的姊夫鴻勝感到反感，安咕跟同學阿宏展開搗蛋行動極力挽留姊姊，劇情笑中帶淚，值得一看。

「好好說話」導演康翌紳表示，這部片是在說2個小孩成長在一個情緒暴力的家庭，父母間的衝突影響著我跟哥哥。家庭裡4個人越來越疏離，無法好好說話。長大後我探索到性別自我認同，但卻在自我與家庭中難以平衡，我想藉著攝影機，去剖開自己與家人的內心，找到各自的出口。

主任胡佩芸表示，視訊系除了在青春設計節、新一代設計展、放視大賞等國內知名展覽入圍與得獎外，今年畢製作品在國外影展比賽中也喜訊不斷，其中「攫木 SUMANAI」榮獲2023加拿大蒙特婁獨立電影節最佳學生電影及2023柏林獨立影展四月最佳學生電影，「攫木 SUMANAI」和「回收推車」也同時入圍2023印度浦那短片電影節，享譽國際。

視訊系畢業展接下來將在南、北部展出，6月2日至4日於台南大南門城舉辦「露天放映暨市集」；6月10日至11日於台北獅子林新光影城舉辦「北部獨展放映」，詳情活動資訊請至FB、IG粉絲專頁查詢。

2023新銳設計展 崑山科大攜手復興商工 奠定藝術設計新基石

崑山科大6度獲高教深耕計畫補助 累計補助總額蟬聯私立科大第一

再駁偷拍威脅前女友！李正皓曝3對話截圖　喊：我才是被設計的人

順應時代潮流　BMW 正在實驗將 AI 用於輔助汽車設計

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀