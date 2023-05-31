2023放視大賞崑大視訊系7度蟬聯影視類金獎 唯一獲獎科大

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「安咕」導演張心禧敘述該片是一個名為安咕的頑皮鬼，放學回家時家門停了一台從未見過的賓士車，那是姊夫來向爸媽拜訪，原來是姊姊阿梅準備要出嫁，安咕一直逃避的分離終究還是來了，他不但對姊姊不諒解，也對未來的姊夫鴻勝感到反感，安咕跟同學阿宏展開搗蛋行動極力挽留姊姊，劇情笑中帶淚，值得一看。
「好好說話」導演康翌紳表示，這部片是在說2個小孩成長在一個情緒暴力的家庭，父母間的衝突影響著我跟哥哥。家庭裡4個人越來越疏離，無法好好說話。長大後我探索到性別自我認同，但卻在自我與家庭中難以平衡，我想藉著攝影機，去剖開自己與家人的內心，找到各自的出口。
主任胡佩芸表示，視訊系除了在青春設計節、新一代設計展、放視大賞等國內知名展覽入圍與得獎外，今年畢製作品在國外影展比賽中也喜訊不斷，其中「攫木 SUMANAI」榮獲2023加拿大蒙特婁獨立電影節最佳學生電影及2023柏林獨立影展四月最佳學生電影，「攫木 SUMANAI」和「回收推車」也同時入圍2023印度浦那短片電影節，享譽國際。
視訊系畢業展接下來將在南、北部展出，6月2日至4日於台南大南門城舉辦「露天放映暨市集」；6月10日至11日於台北獅子林新光影城舉辦「北部獨展放映」，詳情活動資訊請至FB、IG粉絲專頁查詢。