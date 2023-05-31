Audi A6、A7 歐洲市場配備升級　2024 年式增設多款標配

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Audi 針對品牌旗艦車款 A6 和 A7 在歐洲市場進行了配備與設計上的升級，將更多的功能列入標配。從配備方面來看，A6 和 A7 都將會標備了一個 12.3 吋的數位儀表板，並採用全新的全高清技術，透過方向盤上的按鈕，可以對車載系統進行控制。無論是基本款的 A6、S6，還是A7，都配備了 Audi 的全 LED 頭燈技術和 LED 日行燈。另外，更先進的停車輔助系統現在也成為標配的一部分。
在設計方面，A6 系列現在提供基礎、進階和 S line 三種外觀套件可供選擇，而 A7 則提供基礎和 S line 套件。這些套件的一個亮點在於 Singleframe 水箱護罩，其表面根據所選套件而有所不同。此外，Audi 也提供新設計的 18 吋和 19 吋輪圈可供選擇，而 21 吋輪圈則是最大的可選尺寸。另外，Audi 也順從市場需求，提供了黑色輪圈的選項，表示 A6 和 A7 的超過一半車型都可以選配深色輪圈。此外，A7 Sportback 車型還新增了兩款 AudiSport 的 20 吋和 21 吋輪圈。
2024 年式歐洲市場 A6、A7 將搭配新設計輪圈，圖為 2023 年式。除了設備和設計方面的改進外，Audi 還為 A6 和 A7 家族以及相應的 S 衍生車型首次提供了 Arcona White 和 Madeira Brown Metallic 兩種顏色選擇。兩個車系共提供了十二種外觀顏色，包括 Grenadine Red 和Ascari Blue，供 S 車型或標準車型搭配 S line 套件選擇。內飾方面，車內提供了八種不同的裝飾鑲板選擇，讓消費者能夠根據個人喜好訂製車內風格。
Audi 還為 A6 和 A7 家族以及相應的 S 衍生車型提供新色。Audi 希望這些改進將進一步提升 A6 和 A7 在市場上的競爭力和吸引力，為消費者提供更多選擇。至於國內市場，臺灣最近也引進了 RS 6 Avant performance 與 RS 7 Sportback performance，本站也曾為讀者們報導[點我觀看]。至於歐洲市場的新增配備或設計是否會釋放至全球市場，亦或是是否導入國內，可能就要看日後市場反應如何了。