承襲 XFC Concept 概念車設計 Mitsubishi 預告全新休旅車款將在印尼登場

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Mitsubishi 宣布將在 8 月舉行的印尼車展上帶來一款全新的跨界休旅車。據了解，Mitsubishi 新款的跨界休旅車將承襲去年10 月發表的 XFC Concept 概念設計，從官方公布的最新預告圖當中，可以觀察出車頭保有品牌家族化的動態護盾設計，側邊則搭配以 L 形 LED 日行燈與垂直燈組結合的 T 字結構。
XFC Concept。座艙部分同樣尚未公開，但 Mitsubishi 已透露新車將搭載 Yamaha新開發的音響系統，至於人機介面方面則有望承襲概念車上的雙液晶螢幕設計，並透過簡約的水平線條來鋪陳。
動力上並未透露，不過Mitsubishi XFC concept 擁有 4 種駕駛模式，包含正常、濕地、礫石和泥地，其中濕地為對應東協市場的路面狀況所開發，確保車輛在任何路面情況下都有優異的行駛穩定性。
Mitsubishi 計劃未來幾年內將大幅更新旗下產品，除了主攻東協市場的全新跨界休旅車之外，新一代 Triton 也將在今年底前正式登場。而根據 Mitsubishi 今年 3 月揭露的產品規劃圖，在 2025 年還將推出以梯形結構打造的全新 SUV，以及三排 SUV 和全新的油電混合 SUV。
至於在電動車佈局上，預計 2028 年將推出一款全新電動皮卡和 SUV，而 Mitsubishi 也將深入與 Renault 及 Nissan 合作，共享資源開發出更多的車款。預期至 2035 年旗下的電動車款將佔總銷售量的一半，屆時所有車款都將採用混合動力或者純電動力，達成碳中和的願景。