承襲北歐極簡主計風格 Volvo EX30 內裝設計首度公開

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Volvo 再度釋出 EX30 預告。從 Volvo 公布的預告照片當中，可以更明確觀察出 EX30 在外觀設定上承襲了 EX90的設計，車頭部分取消了傳統的水箱護罩，同時也有品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入像素化的元素。車側方面可以觀察出其車身尺碼緊湊許多，且加上較低的車身高度，使得視覺上更加的飽滿。車尾部分也比照 EX90 採用分離設計，因此該設計應將成為 Volvo 未來旗下新款的電動車家族化風格。
而車室內部設計細節則是首度公開，全新 Volvo EX30 採用品牌標準的斯堪地那維亞的溫馨北歐極簡風格，中控台中央導入一組 12.3 吋的縱向觸控螢幕，橫條式的音箱則設計在前擋風玻璃下方，也就是中控台最上緣，其設計理念來自於家庭音響組，車主亦可加選 Harman Kardon 高級音響系統來換取更加出色的音質表現。
此外，全新的喇叭設計也讓 EX30 取消車門上的喇叭，因此可騰出更多的存儲空間來使用，同時車窗開關也已移至中控台。
Volvo EX30 將是未來品牌開發電動車市場相當重要的車型，預計以更加實惠的價格，提供高安全性、尺碼適中和高質感的產品，同時也希望透過 EX30 吸引更多的年輕族群，未來也會採取線上訂購的方式，搭配訂閱式服務來吸引新世代族群。
Volvo EX30 將擁有更多靈活運用的儲物空間。