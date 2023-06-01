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全車好料集一身 Land Rover Range Rover SV EDITION ONE 登場

7Car 小七車觀點

Land Rover 原廠不久前才推出 2024 年式 Range Rover SV 車系，近日官方再度宣布推出限量版的 EDITION ONE 車型，該車將採用官方邀請購買制來限量發售，預計在 2024 年開始交車。

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Land Rover 宣布推出採用邀請購買制的 Range Rover SV EDITION ONE 限量車型。
首先在外觀上，Range Rover SV 擁有較 Sport 車型更具侵略性的氣息，主要針對於車頭和空力套件進行升級，換上尺碼更大的進氣孔和前下擾流板設計，同時保險桿在氣壩、水箱護罩、引擎蓋 (減少 76 公斤)、車側進氣口等處都採用碳纖維材質包覆。

在車身側面部分，Range Rover SV EDITION ONE 最大的亮點則是採用 23 吋的五幅式碳纖維輪圈，可減少 36公斤的車重，並搭配專屬的碳陶瓷 Brembo Octyma 8活塞前剎車卡鉗，不僅同樣可減少 34 公斤的重量，也是 Range Rover 車系有史以來採用過最大尺寸的剎車卡鉗。該卡鉗採用獨特的交錯式活塞排列設計，進而提高剎車效能。同時原廠可依據車主需求訂製卡鉗顏色，包含了黃色、紅色、碳銅色和黑色等。配胎方面則標準搭載 Pilot Sport All Season 4 輪胎，前輪尺寸為 285/40 R23，後輪尺寸為 305/35 R23。而由於 SV 模式可將車輛降低 15mm，因此這次原廠工程師也特別重新調校油門反應、轉向以及 8 速自排變速箱的反應速度。車尾部分同樣針對後保桿進行變化，換上更具運動風格的空氣分流器造型，並搭配雙邊四出碳纖維尾管。

進到車內，整體佈局與標準型差異不大，整體配色以深色調為主，搭配碳纖維和金屬飾條點綴，強化車內的運動氛圍。方向盤相較標準車型進行了升級，不僅在中央新增 SV專屬標識，3 點及 9 點鐘的抓握處亦加厚，形狀更符合人體工程學。值得一提的是，方向盤後方的換檔撥片採用半透明發光設計，可以與氣氛燈同步變化。

座椅採用全新開發的一體式頭枕，背部採用碳纖維材質打造，脖頸處採用鏤空設計搭配可發光的 SV標識，整體造型相當有運動感，同時還配有 SUBPAC（觸覺音響系統）和  Body and Soul座椅 (BASS)的創新座椅技術。除了可以將音響與震動結合，亦可透過感應模組感應駕駛人的心率變化，透過六種模式可以幫助緩解焦慮和緊張等心裡狀態，改善車內乘員心理與生理健康。

動力方面，Range Rover SV 搭載 4.4L雙渦輪 V8 引擎搭配輕度油電系統，可輸出 635匹最大馬力，及 750 牛頓米峰值扭力，0-96km/h加速時間為3.6秒，極速可以達到290km/h。

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