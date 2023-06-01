三種車型編成 / 新臺幣 136.9 萬元起　Peugeot 408 正式在臺上市

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外觀方面，Peugeot 408 車身採用跨界休旅設計，成功融合 SUV 及 Fastback 兩類元素的車種，車身尺碼長 4,687mm、高 1,480 mm，軸距為2,787mm，線條尖銳的車頭配上了全新的盾牌廠徽，水箱罩與車身同色，在兩側同樣配置了尖牙形 LED 燈條，車尾類 Coupe 的造型充滿跑房個性並具有分離式設計的後保險桿，足踏顛覆傳統的幾何圖形輪圈。
內裝方面，導入最新一代的 PEUGEOT i-Cockpit，儀錶板採用全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，排檔方式為按鍵式與撥片設計，增添不少科技感。在機能部分，第二排腿部空間達 188mm，行李箱容積為 536 升，後排座椅放倒後可擴增到 1,611 升。此外，亦標準配備 6 具 SRS 安全氣囊以及 ADAS 先進駕駛輔助系統。
動力系統方面，Peugeot 408 使用了 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪引擎，搭配上 EAT8 八速手自排變速箱，具有 130hp 的最大馬力與 23.4kgm 的最大扭力輸出。
Peugeot 408 將現在市場上最熱門的休旅以及跨界車融合為一，創造出了一輛截然不同的車型，同時也導入油電以及純電動力來對應現在環保議題上升的趨勢，相信上市後可以創下銷售佳績。本站先前已針對此車進行預賞實拍，[請按此參閱]。後續不久後也將會進行完整試駕報導，請讀者們敬請期待。