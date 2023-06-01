瑪娃颱風閃過台灣了！海警17：30解除　明「再下一天雨」告別

夏日狂飲酒消暑，竟讓痔瘡找上門！醫籲：這類人要當心

夏日狂飲酒消暑，竟讓痔瘡找上門！醫籲：這類人要當心
夏日狂飲酒消暑，竟讓痔瘡找上門！醫籲：這類人要當心

Heho健康



我是廣告 請繼續往下閱讀
夏天隨時隨地來一口涼爽啤酒，是在爽快又舒服的一大樂事，然而醫師卻提醒，口喝酒不單純只會傷肝，很可能也會導致痔瘡的發生與惡化，因此對於長期攝取酒精的患者反而更加危險。

一般人都知道喝酒會傷肝，但跟痔瘡也有關聯性，可是讓人大吃一驚。大腸直腸肛門外科女醫黃郁純於社群分享，飲酒與痔瘡與肝臟的三重關係，簡單說飲酒會導致脫水、血壓升高並損害肝臟，而這些都有可能會增加罹患痔瘡的機率。

為何喝酒會刺激痔瘡呢？

黃郁純指出，當酒中乙醇進入肝細胞後，代謝為乙醛，長期大量飲酒的人可在乙醛的毒性作用下出現脂肪肝，當脂肪肝發展到一定的程度後就可形成酒精肝，繼而發展為肝硬化，跟痔瘡有某種程度的關聯。

第一、肝不好，血回流更差

黃郁純表示，肝臟相關的疾病像是要俗稱的「脂肪肝」不僅會導致肝功能減退，此外「肝門靜脈」系統的阻力增加、血流量增多，可能導致肝門靜脈高壓症，致使肛門周圍的靜脈腫脹和發炎，從而增加痔瘡風險。

第二、痔瘡在肝硬化患者很常見

肝硬化肝不好，雖然可能是痔瘡的一個成因，因為血液回流到肝臟會導致引流的回流擴張靜脈不順，但假設到了肝硬化狀態，還會影響血液流動並導致肝臟停止正常運作。根據2021年的研究指出，痔瘡在肝硬化患者中達 40 至44 %之多。

第三、高血壓、肥胖、脫水害痔瘡加劇

另外，已知長期攝取酒精的患者，有高風險罹患肥胖與高血壓，原因在於攝取酒精容易利尿，導致排便更加困難，導致痔瘡生成。此外，治療高血壓的鈣離子通道阻斷劑與利尿劑，也會增加便秘的風險，導致排便摩擦而更加痛苦。

黃郁純也提醒，飲酒的當下固然開心，但隔天的宿醉與長期飲酒對身體造成的損傷，卻是需要時間來修復，同時也會讓痔瘡加劇，因此請民眾務必飲酒要適量。

文／謝承恩　圖／黃懷賢

1.資料來源:痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏日狂飲酒消暑，竟讓痔瘡找上門！醫籲：這類人要當心

膽結石患者只能吃無油料理嗎？三階段溫柔飲食法幫助膽結石患者恢復

三分之一台灣人都有的甲狀腺結節！為什麼會長？又有什麼症狀？一次詳解疾病成因

我有甲狀腺結節該看哪一科？怎麼檢查和治療，大家常見問題醫師來詳解！

甲狀腺結節的預防和飲食原則：注意含碘食物的攝取，甲狀腺問題不來亂

我是廣告 請繼續往下閱讀