售價 75.9 萬元起 限量200台　Hyundai Venue 英倫版「牛津綠」新色登場

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Hyundai 今日（6/1）推出 Venue 英倫版「牛津綠」，GLB 雙色售價 75.9 萬元，GLC 車型售價 79.9 萬元，限量 200 台，即日起在全台 Hyundai 展示中心展示。Hyundai Venue 英倫版外觀採用綠白雙色 Two-tone 設計，搭配專屬車貼和英倫飾徽，車內則以蘇格蘭紋裝飾，完美詮釋英式經典時尚。其經典品味和迷人外觀內在都讓人著迷。Hyundai Venue 英倫版將復古和新潮、衝突和雅緻結合，呈現了英倫率性從容地享受生活細節的風格。復古綠的車色搭配蘇格蘭紋內飾，展現出個人品味。
車內以蘇格蘭紋裝飾，完美詮釋英式經典時尚。Hyundai Venue 搭載了新世代 Smartstream 1.6 升引擎和模擬 8 速手自排的 IVT 變速系統，並配備了六種駕駛模式科技。此外，VENUE採用超過62%的高剛性鋼材打造堅固的車身，並搭載了「Hyundai SmartSense」先進安全科技，包括同級唯一的 LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、FCA 前方主動煞停輔助系統和 HBA 智慧型遠近光燈調節系統等多項功能，使 VENUE 具有高規格的主動和被動安全防護。
Hyundai Venue 搭載了新世代 Smartstream 1.6 升引擎和模擬 8 速手自排的 IVT 變速系統，並配備了六種駕駛模式科技。Hyundai Venue 英倫城市系列的「倫敦紅」款式自上市以來一直受到消費者青睞。現在，Hyundai Venue 再次推出新車色，以復古綠色為主角，命名為「牛津綠」，主打年輕世代對英倫風格的熱愛，是否能獲得成功，便要看消費者是否買單了。