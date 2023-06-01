Daimler Truck 及 Toyota Motor Corporation 宣告共同簽署合作備忘錄

就是 333 匹馬力、限量 333 台　Volkswagen Golf R 333 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Volkswagen 昨日（5/31）在德國時間下午 3:33 正式揭曉了 Golf R 333 限量版，確實如先前大家所猜測的，搭載了擁有最大馬力 333hp 的引擎，並限量發售 333 輛。

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Volkswagen 正式揭曉了 Golf R 333 限量版。
Golf R 333 限量版搭備了 19 吋 Estoril 黑色輪圈，並搭配半熱熔胎，呈現出時尚且動感的外觀。此外，Golf R 333 還搭載了由 Akrapovič 研發的 R Performance 排氣系統，並配備了鈦合金消音器，提供更出色的性能表現。Volkswagen 更放寬了 Golf R 333 電子極速限制，使其極速可達到 168 英里/小時（270 公里/小時），且加速 0 到 62 英里/小時（100 公里/小時）僅需 4.6 秒，比普通版的 R 快了 0.1 秒。

Golf R 333 還搭載了由 Akrapovič 研發的 R Performance 排氣系統，並配備了鈦合金消音器，提供更出色的性能表現。
Golf R 333 限量版搭備了 19 吋 Estoril 黑色輪圈，並搭配半熱熔胎，呈現出時尚且動感的外觀。
Golf R 333 的外觀以青檸黃金屬車色為主軸，搭配黑色車身貼紙，並為了進一步凸顯其獨特性，在副駕駛座前上還貼上一個專屬編號的銘牌，為車主們帶來獨特的驕傲感。作為 Golf 車系的頂級車型，Golf R 333 將標配許多豪華的配被，包括矩陣式 LED 頭燈、ACC 主動式跟車系統（包含停車和起步功能）以及 480 瓦的 Harman Kardon 音響系統，讓車主們在行車中享受出色的音響效果。

Golf R 333 的外觀以青檸黃金屬車色為主軸，搭配黑色車身貼紙。
專屬編號的銘牌。
Volkswagen 將於今年 6 月 2 日在德國開始接受訂單，並計劃於 9 月開始生產。首批車輛預計於 10 月交付，Volkswagen 還將在位於沃爾夫斯堡的 Autostadt（德文意為「汽車城市」）綜合設施舉辦一個車主活動，歡迎所有選擇在當地交車的買家參加。然而，這款 Golf R 333 並不便宜，去年推出的 Golf R 20周年限量版售價已經來到驚人的 59,995 歐元（約為新臺幣 197 萬元），這次 Golf R 333 在德國本土的售價高達 76,410 歐元（約為新臺幣 251 萬元）。

Golf R 333 在德國本土的售價高達 76,410 歐元（約為新臺幣 251 萬元）。
無論如何，Volkswagen Golf R 333 限量版確實展現其出眾的性能和獨特的限量性質，估計也將吸引眾多車迷的目光，成為他們追求的夢幻座駕之一。

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