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福斯集團 CEO 安薩瑞表示　「資安」是最大挑戰

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今日（6/1），「亞洲指標新創展會 InnoVEX」於南港展覽館 2 館（TaiNEX 2）舉辦「新世代歐美 EV 創新論壇」，邀請台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）；德國大陸集團（馬牌）亞太除中國大陸區創投管理總監邱殷樂； Indigo Technologies技術長Dr. Volker Kaese；Geotab的EMEA OEM副總裁Christoph Ludewig 各自進行不同主題的演講。

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「亞洲指標新創展會 InnoVEX」邀請台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）；德國大陸集團（馬牌）亞太除中國大陸區創投管理總監邱殷樂； Indigo Technologies技術長Dr. Volker Kaese；Geotab的EMEA OEM副總裁Christoph Ludewig 各自進行不同主題的演講。
台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari），以車廠的角度，講述福斯集團對人類未來移動進化作為主題進行演講；德國大陸集團（馬牌）亞太除中國大陸區創投管理總監邱殷樂，從創投角度講述分析，當創意使用在未來移動上，會有多少可行性；Indigo Technologies 技術長 Dr. Volker Kaese 則分享，現今環保與智慧成為趨勢的時代下，打造出高效率電動車的要點與技術；Geotab 的EMEA OEM 副總裁 Christoph Ludewig 則分享在車隊管理上，如何提高汽車移動效率。

德國大陸集團（馬牌）亞太除中國大陸區創投管理總監邱殷樂，從創投角度講述分析，當創意使用在未來移動上，會有多少可行性。
其中台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞在問答環節回答「何者是 AI 導入汽車的最大挑戰」，安薩瑞表示，「資訊安全」是為最大挑戰。當 AI 進入產業，隨之而增的是更多的資訊與更龐大的資料庫，而如何保障這個部分，安薩瑞認為將會是最大的困難。「人們都想要更多的服務」安薩瑞表示，「這讓個人資訊將會越來越廣泛被搜集，例如：你的汽車如何知道你是你等」這些都將需要大量的資料來進行運算。所以如何安全的保存這些機密的個人資料，反倒成為了 AI 導入車輛的最大挑戰。

安薩瑞表示，「資訊安全」將會是 AI 導入汽車需面臨的最大挑戰。
「亞洲指標新創展會 InnoVEX」從 5 月 30 日起與「台北國際電腦展COMPUTEX」分別在南港展覽館 2 館及 1 館展出，其中也會有 40 場的創投論壇，歡迎有興趣的讀者前往參觀。

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