純電續航 53 公里、綜合油耗 12.3km/L 美規 2024 Alfa Romeo Tonale 登場

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Alfa Romeo 宣布美規 2024 Tonale 車系登場。Alfa Romeo Tonale 在北美市場僅提供 PHEV Q4 動力，原廠規劃 Sprint (44,590 美元，約合新台幣 136.8萬)、Ti (46,590 美元，約合新台幣 143 萬)及 Veloce (49,090 美元，約合新台幣 150.6 萬) 三種等級。
動力表現上，Tonale 採用的 1.3 升 MultiAir 渦輪增壓四缸引擎可輸出 178hp 最大馬力，並於後軸配置一具可輸出 121hp 的電動馬達，搭配 6 速自排系統綜效馬力達 276hp，官方公布 0-100km/h 加速時間需耗時 6.2 秒，最高極速可達 206km/h，在純電模式最高速度則為 135km/h，綜合油耗表現約為 12.3km/l。而其配備的 15.5kWh 鋰電池，透過 7.4 kW 快速充電器，可在 2.5 個小時內充滿電，EV 模式下擁有最大 53km 的續航力。
Alfa Romeo Tonale 車系定位於 Stelvio 車系之下，其長 4,530mm、寬 1,840mm、高 1,600mm，軸距為 2,636mm，主要對手鎖定 Audi Q3、BMW X1 與 Mercedes-Benz GLA 等同級豪華品牌。不過目前 Alfa Romeo 在國內仍未有總代理商，僅有貿易商少量引進吸引熱愛 Alfa Romeo 品牌的消費者，相信在美規車型正式上市後，預期未來也有機會看見 Tonale 在國內奔馳的身影。
Tonale 車系最初提供兩款動力選擇，不過在 2022 年 11 月原廠宣布取消搭載具備 272 匹馬力的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，僅保留 PHEV 插電式混合動力系統，主要原因在於 Alfa Romeo 希望加速品牌電動化的過程，達成碳中和的目標。