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導入新品牌特徵 KG Mobility Tivoli 韓國上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

SsangYong 雙龍汽車品牌正式更名為  KG Mobility 開始逐步更新品牌的形象，近日官方宣布旗下小型休旅車款 Tivoli 車系再度迎來更新，針對外觀及內裝配備進行升級。

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韓國車廠 KG Mobility 推出 2023 年式 Tivoli 車系，再次針對外觀及內裝升級。
SsangYong Tivoli 車系自 2015 年問世以來，首度在 2019 年推出小改款車型，而這次新推出的 2023 年式車型則是品牌重組後再次改款，其車頭部分換上全新的不對稱式的水箱護罩，以及全新保險桿，透過面積更大的進氣孔設計來提升運動氣息，同時周圍也銀色飾條點綴。車側則可以看到全新的銀色側裙設計，並換上新樣式的 18 吋輪圈。車尾方面燈組保持不變，但取消了原有的 SsangYong 廠徽，並在尾門右下角加入 KG Mobility 新品牌的標誌。

車內部分則維持 10.25  吋數位儀錶板搭配 9  吋多媒體觸控螢幕的人機介面，並整合 Infoconn 連結服務。另外恆溫空調介面也換上觸控式的設計，座椅皮革也新增橙色、灰色搭配黑色的鋪陳。安全裝備則標準搭載 7顆安全氣囊和 14 項 ADAS。

動力系統方面依舊提供兩款汽油引擎，入門車型搭載 1.6升自然進氣引擎，可產生 124 匹最大馬力和 155 牛頓米峰值扭力。中高階車型則配備 1.5 升渦輪增壓引擎，可發揮出 161 匹最大馬力和 260 牛頓米峰值扭力。全車系悉數搭載6速自排變速箱，並有前輪驅動或者 4WD 系統的選擇。

KG Mobility 官方已宣布 2023 年式 Tivoli 車系在韓國市場上市，起價為 1,800 萬韓元。而原廠也透露 Tivoli 車系自2015年推出以來，計銷量接近 29 萬輛。

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